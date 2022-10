Cani vaganti all’estrema periferia di Verona

Chi ha smarrito od abbandonato i due cani che oggi bazzicavano nervosamente in zona Sacra Famiglia?

Attorno alle ore 13:00 di oggi “Il Giornale dei Veronesi” ha ripreso due cani senza medaglietta, forse non randagi (per il senso d’insicurezza ed agitazione che mostravano) e forse abbandonati. Vagavano confusi tra via Vigasio e la zona Sacra Famiglia (ultima propaggine di Borgo Roma verso Castel d’Azzano).

Stavano fianco a fianco, per fortuna tra marciapiedi e vie interne, nell’indifferenza di automobilisti e pedoni.

Qualcuno li riconosce o ne sa qualcosa? Per l’incolumità loro e la sicurezza degli utenti stradali.

C.B.