Cantieri filovia nuovi accorgimenti. Creazione nuove corsie in direzione stazione

Come anticipato nei giorni scorsi, nella giornata odierna sono state eseguite alcune modifiche/integrazioni alla segnaletica esistente in occasione della realizzazione di tre corsie di canalizzazione in viale L. dal Cero all’altezza dell’Hotel Lux, di cui due dedicate al traffico veicolare con direzione stazione/VR-SUD e una dedicata ai veicoli che devono immettersi in tangenziale Nord – bretella T4-T9.

Inoltre, è stata effettuata l’eliminazione dei delimitatori rialzati presenti nella corsia preferenziale di via Valverde a partire dal civico 15 in direzione piazza Predaval, per agevolare il transito degli autobus e poter garantire la realizzazione di una doppia corsia destinata al traffico veicolare privato, sempre in direzione piazza Pradaval.

Infine, è stato predisposto lo spostamento della fermata degli autobus di via Valverde direzione piazza Pradaval, attualmente posizionata all’altezza del civico 9, in via Valverde all’altezza del civico 1.