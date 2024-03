Casa di Giulietta: la Giunta approva l’ingresso temporaneo dal teatro Nuovo per le festività pasquali. Apertura straordinaria il 1° aprile per tutti i musei civici

La Giunta ha approvato l’accesso al Cortile e alla Casa di Giulietta per il fine settimana di Pasqua. Da venerdì 29 marzo a martedì 2 aprile il pubblico entrerà da piazza Navona, mentre l’uscita sarà su via Cappello. Tutti i musei saranno visitabili la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta. Dal mese di aprile, l’Arena estende l’orario di apertura al pubblico.

Un fine settimana all’insegna delle festività pasquali per il quale si prevede un incremento delle presenze turistiche.

I Musei civici si preparano ad accogliere turisti e appassionati con aperture straordinarie, mostre, ed esposizioni, con ampliamento dell’orario di apertura dell’Arena.

Casa di Giulietta.

Al fine di prevenire l’eccessivo affollamento di via Cappello, da venerdì 29 marzo a martedì 2 aprile i visitatori del Casa di Giulietta e del Cortile potranno accedere al sito museale esclusivamente dal Teatro Nuovo in piazzetta Navona. L’uscita su via Cappello renderà la circolazione del pubblico molto più snella e agevole.

L’attivazione della procedura è subordinata al nulla osta da parte della Soprintendenza, atteso entro le prossime ore.

Tale modalità, già attivata con successo numerose volte dall’Amministrazione negli ultimi mesi durante le festività o in occasione di eventi di particolare richiamo, punta a risolvere il problema degli assembramenti in uno dei luoghi di maggiore richiamo di Verona.

Invariata la formula, così come i termini dell’accordo tra Comune e Società del Teatro Nuovo di Verona, per una soluzione utilizzata in via transitoria in attesa del progetto definitivo per il riordino degli ingressi al cortile e alla Casa di Giulietta a cui l’Amministrazione sta lavorando con gli interlocutori coinvolti e la cui soluzione è attesa nei prossimi mesi.

L’accordo mantiene la gratuità dell’ingresso al Cortile per i visitatori; il Comune si farà carico delle spese per coprire i costi del personale addetto alla biglietteria e alla sicurezza, oltre alle spese del Teatro Nuovo.

Per visitare la Casa di Giulietta e accedere al balcone è obbligatoria la prenotazione online al link museiverona.com

I Musei civici.

Il giorno di Pasqua, domenica 31 marzo, i Musei civici saranno aperti al pubblico con i consueti orari.

Apertura straordinaria per tutte le sedi museali lunedì 1° aprile.

Sempre dal 1° aprile l’anfiteatro Arena estende l’orario di apertura al pubblico dalle 9 alle 19, con ultimo ingresso alle 18.30.

Si consiglia l’acquisto online dei biglietti per tutti i Musei sul sito museiverona.com La prenotazione, oltre a snellire i tempi di attesa e ridurre le code, consente di poter scegliere la fascia oraria di ingresso.

Per maggiori informazioni e informazioni sulle mostre in corso: https://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=44528

My IMUV Card, per un accesso illimitato ai Musei civici veronesi.

Per i residenti nel Comune di Verona è possibile acquistare My IMUV Card, la tessera nominativa che permette ai veronesi di visitare gratuitamente, e con accesso illimitato, i musei e monumenti del sistema dei Musei Civici, ad esclusione della Casa di Giulietta.

La card, al costo di 12 euro e con validità 12 mesi dalla data di acquisto, può essere richiesta dai residenti a partire dai 18 anni (giovani fino ai 17 anni entrano gratuitamente in tutti i musei e monumenti civici). Per ulteriori informazioni: museicivici.comune.verona.it