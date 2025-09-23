Centro Di Lavoro San Giovanni Calabria. Sistemazione della struttura in via Gardesane per attività di assistenza sociale

Via libera da parte della Giunta di oggi, su proposta della vicesindaca e assessora all’Edilizia Privata Barbara Bissoli, alla delibera per il Consiglio comunale che approva la proposta di ristrutturazione e ampliamento di un complesso già destinato a vivaio presente in via Gardesane 212, oggi parzialmente condonato con destinazione commerciale per attività di serra.

Si tratta di un permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell’ ART. 117 delle norme tecniche operative del Piano degli interventi, richiesto da Cooperativa Sociale Centro Di Lavoro San Giovanni Calabria, che gestisce la struttura, e che a breve ne diventerà proprietaria, con la previsione di riconversione a struttura di interesse generale per attività di assistenza sociale e accessoria di pubblico esercizio.

L’area di intervento

La costruzione dell’edificio principale risale al 1972, come attività di serra per la floricoltura. Successivamente lo stesso è stato ampliato e oggetto di ristrutturazione fino a raggiungere la composizione attuale.

A partire dal 2010, a fronte della sottoscrizione di un contratto di locazione ventennale, la Cooperativa Sociale Centro di Lavoro San Giovanni Calabria si è insediata nella struttura con i propri uffici e l’attività di manutenzione dei giardini e di coltivazione delle piante officinali.

Nel corso degli ultimi anni la Cooperativa ha proseguito poi la propria attività all’interno della struttura in locazione intervenendo anche con opere di manutenzione straordinaria interne e in copertura e con interventi di ristrutturazione degli uffici per la realizzazione di un laboratorio alimentare.

Interventi previsti

I lavori riguarderanno la ristrutturazione degli edifici esistenti mediante il rifacimento degli impianti interni degli uffici, la coibentazione termica delle pareti e la sostituzione delle strutture ad ombraio con tettoie a falda unica in lamiera, sostenute da una struttura d’acciaio. Inoltre, ampliamento del blocco bagni esistenti in aderenza a questi ultimi e posti sotto la pensilina esistente. In una seconda fase, sarà realizzato anche un nuovo fabbricato ad uso bar/ristorante a servizio della struttura.

E’ prevista anche la riqualificazione delle aree esterne, con il rifacimento degli accessi, degli spazi verdi, dei percorsi interni, delle zone a parcheggio.