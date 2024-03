Centro polisportivo Avesani. Approvato dalla Giunta il progetto definitivo: lavori per oltre 2 milioni e mezzo di euro

Ampio intervento per la creazione di un Centro di eccellenza per l’atletica, con la completa rigenerazione dell’impianto sportivo di via Santini in Circoscrizione 2^. Sarà restituita alla comunità, totalmente risistemata, la storica pista di atletica leggera, molto utilizzata dalle associazioni sportive del territorio. Realizzato anche un nuovo campo da calcio in erba sintetica e sostituita tutta l’illuminazione delle torri faro presenti nell’impianto. Investimento complessivo di 2.560.000 euro, di cui 2.050.000 finanziati dall’Unione europea – Next Generation.

Il Centro sportivo Avesani, in via Santini nella Circoscrizione 2^, è pronto a rifarsi il look. Rifacimento della pista di atletica, realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica e sostituzione di tutti i corpi illuminanti da alogeni a Led presenti sulle otto torri faro dell’intero dell’impianto. Il tutto reso possibile grazie ad un ampio intervento di riqualificazione che punta alla completa rigenerazione dell’area di 55.000 metri quadrati, realizzando un parco sportivo che favorisca l’inclusione e l’integrazione sociale. Dalla Giunta è arrivato oggi il via libera definitivo al progetto, per un importo complessivo di 2.560.000 euro finanziato per 2.050.000 dall’Unione europeo Next Generation nell’ambito del PNRR Missione 5 – Inclusione e coesione, per 410 mila euro con i Fondi per l’avvio delle opere indifferibili (FOI) del Ministero dell’Economia e delle Finanze e per 100 mila euro dal Comune di Verona.

L’intento del progetto, ricadente all’interno della Circoscrizione 2^ che con i suoi 35.329 residenti risulta tra le più densamente popolate del territorio comunale, è quello di favorire la rigenerazione dell’area, realizzando un parco sportivo che sostenga l’inclusione e l’integrazione sociale.

Si tratterà di un’area messa a disposizione di tutti attraverso l’associazionismo sportivo del territorio, che ha sempre svolto un essenziale ruolo di promozione dell’attività sportiva e di aggregazione. Da sempre l’Amministrazione comunale applica tariffe sociali negli impianti sportivi garantendo la piena fruibilità degli stessi a tutte le fasce sociali del territorio e in particolare ai giovani.

Intervento. All’interno del centro Polisportivo Avesani si praticano varie discipline sportive sia di livello regionale che nazionale tra le quali: calcio, atletica leggera, pattinaggio artistico, hochey in linea.

La riqualificazione riguarda in particolare il rifacimento dell’esistente pista di atletica leggera regolamentare – a 6 corsie e 400 metri di lunghezza – e del campo di calcio a undici, trasformato da erba naturale ad erba sintetica.

Per l’atletica, oltre al completo rifacimento della pista e delle relative aree di salto con la realizzazione di nuove pedane, gli interventi riguarderanno anche la tribuna spettatori in cemento e muratura, che sarà riqualificata nelle superfici esterne e negli spazi sottostanti.

L’area dedicata all’atletica leggera comprende, oltre all’anello pista – su cui si concentreranno i lavori – anche: una lunetta parziale a Nord dove vi sono le due pedane per il lancio una del giavellotto e l’altra del peso, e lo spazio per il salto in alto; una lunetta a Sud che ospita una pedana monodirezionale per il salto con l’asta, la fossa di caduta per il salto lungo e la fossa de percorso siepi. Infine, adiacente al rettilineo Est si sviluppa una doppia pedana per il salto in lungo e triplo con le due fosse di caduta.

L’obiettivo è quello di restituire la storica pista di atletica leggera molto utilizzata dalle associazioni sportive del territorio e la creazione di un impianto sportivo interamente dedicato all’atletica, dato che oggi gli spazi sono utilizzati in condivisione con le società di calcio che, una volta ultimato, potranno servirsi del nuovo campo sintetico. Al termine dell’intervento, sarà così creato un Centro di eccellenza all’interno del quale gli atleti potranno formarsi, qualificare la loro preparazione e svolgere attività in totale sicurezza.