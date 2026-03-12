Cerimonia di consegna delle targhe alle Botteghe storiche del Comune di Verona

Questa mattina si è svolta a Palazzo Barbieri, alla presenza dell’assessora al Commercio – Attività produttive Alessia Rotta, la cerimonia di premiazione di trenta nuove “Botteghe storiche”, alle quali è stata consegnata una targa distintiva come riconoscimento della Città di Verona al valore dell’attività da queste esercitata. In totale il riconoscimento riguarda 34 esercizi storici.“Botteghe storiche” che costituiscono una parte integrante del prezioso patrimonio della città di Verona.

La caratteristica e pregiata targa in bronzo con la scritta rossa “BOTTEGA STORICA DI VERONA”, dovrà essere esposta fuori dall’esercizio per segnalare la presenza del locale storico.

Ad oggi gli esercizi attivi iscritti all’Albo istituito dal “Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle Botteghe storiche del Comune di Verona”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 20 ottobre 2011 e s.m.i.” sono 290, di cui n. 247 riconosciuti per l’anzianità, n. 31 per il pregio e n. 12 per entrambi gli elementi.

Tra le realtà più longeve spicca Stevanella Elisabetta Giovanna, orologeria attiva dal 1955 con oltre 71 anni di storia. Seguono il Bar Pasticceria Castelvecchio (62 anni) e Extrò SRL (60 anni).

Due attività — L’Oste Scuro SRL e Grobberio Massimo — vengono premiate per pregio, per il loro valore storico e identitario eccezionale. Si tratta di un ringraziamento con valore simbolico per tanti anni di lavoro al servizio della cittadinanza, oltre che un invito a sentirsi orgogliosi delle proprie tradizioni: un gesto di sostegno che vuole contribuire, almeno in parte, a contrastare il fenomeno, purtroppo sempre più diffuso, della chiusura delle attività commerciali di antica data.

Il riconoscimento ha tuttavia anche risvolti concreti, dal momento che a tali imprese vengono concesse agevolazioni tributarie locali; proprio per questo i benefici fiscali vengono concessi solo a quegli esercizi che risultino in regola con il pagamento delle imposte negli ultimi cinque anni, a partire dalla data di domanda di riconoscimento del titolo.

Conoscere, tutelare e salvaguardare questo prezioso patrimonio è l’obiettivo del progetto “Botteghe storiche” veronesi: un’iniziativa che prevede la rivalutazione del tessuto commerciale più tradizionale della città e il riconoscimento del valore che le piccole realtà commerciali rappresentano per l’identità di ciascuna città.

“Per l’Amministrazione è un emozione conferire questo importante riconoscimento che rappresenta una testimonianza di gratitudine rivolta a tutte quelle realtà che hanno almeno 40 anni di storia – sottolinea l’assessora al Commercio e alle Attività produttive Alessia Rotta –. E nel contempo l’occasione di mettere in risalto, riscoprendoli, saperi e mestieri che per fortuna non sono scomparsi. Attività che qualcuno si è fatto carico, a beneficio di tutta la comunità, di portare avanti attraverso le generazioni. Dietro ad ogni storia c’è la custodia di un sapere consolidato assieme a preziose competenze. Attività di cui abbiamo tutti bisogno e che tengono vivi i nostri quartieri rappresentando un presidio importante per gli stessi. Ecco perché stamattina abbiamo voluto fossero presenti alla cerimonia anche i Presidenti di Circoscrizione”.

Una storia di famiglia Un tratto distintivo di molte delle botteghe premiate è infatti la trasmissione dell’attività all’interno della famiglia, spesso per due o tre generazioni.

Tra i casi più significativi:

• Toie SRL – La Batida: nata nel 1978 dalla nonna Anna, continuata dal padre Raffaele e dallo zio Giovanni, oggi condotta da Salvatore.

• Ceoletta Alessandro: la tradizione del fabbro iniziata dal nonno Renato, passata al padre Franco e ora portata avanti dal figlio.

• Fioreria Primavera di Bonaldi Stefano: fondata dalla mamma Mazzurana Giuliana nel 1975.

• Vaiente Paolo: attività avviata dalla madre Basso Maria nel 1970, ora gestita dal figlio Paolo.

• Stevanella Elisabetta Giovanna: orologeria aperta dal padre Nereo nel 1955.

Il titolo viene assegnato: per anzianità: alle imprese attive nel tessuto urbano da almeno quarant’anni e gestite nell’ambito della medesima famiglia (Bottega storica per anzianità); per pregio: alle imprese che posseggono elementi di particolare pregio correlato al tipo di attività svolta, quali devanture, vetrine, insegne od altri elementi di arredo esterno ed interno, che presentino interesse storico, artistico o culturale (Bottega storica per il pregio); per questo tipo di riconoscimento non è necessario un numero minimo di anni di attività.

Fin dal 2001 l’Amministrazione comunale ha promosso il progetto“Botteghe storiche”, con il quale in una prima fase intendeva premiare e sostenere gli esercizi del commercio, e della ristorazione, oltre alle imprese artigiane da sempre presenti nel Centro storico della città.

Al 2011 risale la prima stesura del “Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle Botteghe storiche del Comune di Verona” che, in seguito a successive modifiche, nel 2018 ha esteso la possibilità di acquisire il riconoscimento anche alle attività presenti nel resto del territorio cittadino, quali testimonianze della cultura e della tradizione imprenditoriale locale.

I principali settori coinvolti: • Bar, pasticcerie e pubblici esercizi • Ristoranti e trattorie • Parrucchieri e acconciatori • Fioristi • Erboristerie • Alimentari, frutta e verdura, macellerie • Edilizia e materiali da costruzione • Ferramenta e casalinghi • Ottica e fotografia • Autofficine e riparazione autoveicoli • Librerie, antiquariato e arte • Artigianato (fabbro, tappezzeria) • Orologeria, tabaccheria, arti grafiche.

Elenco completo delle botteghe premiate :

Bar Pasticceria Castelvecchio di Salbego Michele Bar – Pasticceria 62 anni Circoscrizione 1 Extro’ SRL Parrucchiere 60 anni Circoscrizione 3 Sallustio Enzo Materiale da costruzione 58 anni Circoscrizione 3 Vaiente Paolo Tabaccheria / Monopolio 56 anni Circoscrizione 5 Impero dei Signori S.R.L. Pubblico esercizio 54 anni Circoscrizione 1 Libreria Antiquaria Perini SAS Arte e antichità 54 anni Circoscrizione 1 Fioreria Primavera di Bonaldi Stefano Fiorista 51 anni Circoscrizione 3 Ceoletta Alessandro Fabbro 50 anni Circoscrizione 1 Avesani Linda Pulitura a secco 50 anni Circoscrizione 4 Città dei Fiori SNC di Capponi Adriano & C. Fiorista 52 anni Circoscrizione 1 Arredamento Mariano di Massalongo Carolina Tappezzeria / Tendaggi 52 anni Circoscrizione 6 Ragione Sociale Settore Anzianità Circoscrizione Toie SRL – La Batida Pubblico esercizio 48 anni Circoscrizione 1 Vesentini Marina Parrucchiera 48 anni Circoscrizione 6 Zattoni Adriano Commercio carni 47 anni Circoscrizione 6 Benedetti F.lli Materiale per l’edilizia 46 anni Circoscrizione 3 Bar Nani di Lodovica Assunta Fedrigo SAS Bar – Pubblico esercizio 44 anni Circoscrizione 1 Reflex SRL Ottica e fotografia 44 anni Circoscrizione 3 Adami Stefano Generi alimentari 44 anni Circoscrizione 6 Bar Renza di Olivati Eros Somministrazione alimenti 43 anni Circoscrizione 2 Util Casa di Birtele Aldo & C. S.A.S. Ferramenta / Casalinghi 43 anni Circoscrizione 6 Bonesini Giorgio Erboristeria 43 anni Circoscrizione 6 Ledri Laura Frutta e verdura 42 anni Circoscrizione 2 Prontofoto Olimpia di Alberto Gioia Sviluppo e stampa fotografie 42 anni Circoscrizione 3 Ristorante da Pietro S.N.C. di Marras Pietro e C. Ristorante 42 anni Circoscrizione 5 F.lli Filippini S.R.L. Riparazione autoveicoli 42 anni Circoscrizione 5 L’Erboristeria Artigiana di Luciano Posani Erboristeria artigianale 41 anni Circoscrizione 1 Sport Ambrosi di Ambrosi Nadia Articoli sportivi 41 anni Circoscrizione 4 Autofficina Bertani SNC dei F.lli Luca e Andrea Bertani Autofficina 41 anni Circoscrizione 6 Nuovo Timbrificio Venezia SAS Timbrificio / Arti grafiche 41 anni Circoscrizione 6 Stevanella Elisabetta Giovanna Orologeria 71 anni Circoscrizione 3 L’Oste Scuro SRL Ristorante per pregio Circoscrizione 1 Grobberio Massimo Bar Trattoria per pregio Circoscrizione 8 .

Il progetto “Botteghe Storiche” in numeri: Ad oggi, al netto degli esercizi che hanno nel frattempo chiuso la propria attività e tenuto conto dei 34 esercizi premiati quest’anno, il quadro complessivo dei riconoscimenti attivi è il seguente: 247 Botteghe storiche per anzianità, 31 Riconoscimenti per pregio, 12 Entrambi i titoli, 290 Totale riconoscimenti.

L’elenco delle Botteghe storiche è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: