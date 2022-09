Chiuso Palazzo Bocca Trezza per lavori di cantiere

In vista dell’imminente avvio dei lavori di riqualificazione del complesso monumentale di Palazzo Bocca Trezza a Veronetta, si rendono necessarie le operazioni di cantierizzazione dell’area e la conseguente chiusura al pubblico, che interverrà il 1° ottobre 2022.

Nello specifico, per tutto settembre, si potrà ancora accedere all’edificio denominato ex Scuderie (all’angolo tra via XX Settembre e vicolo Terrà) e alla porzione di giardino che si trova sul retro, come indicato in colore rosso nell’allegata planimetria; tale porzione sarà di nuovo accessibile al pubblico indicativamente dalla primavera del 2023.

La limitazione è finalizzata a garantire l’incolumità dei cittadini e la sicurezza delle operazioni di cantierizzazione dell’area.