Circoscrizione 6^. Gli spazi del quartiere si aprono ai giovani per sperimentare lo sport

Volete conoscere e provare a praticare gratuitamente il basket, il rugby, oppure il pattinaggio artistico, il judo, il calcio o tante altre discipline? Allora non perdetevi “Sesta Sport Games”, l’iniziativa dedicata ai giovani che si svolgerà sabato 9 e domenica 10 settembre in tutti gli spazi all’aperto della Circoscrizione 6^.

L’evento, organizzato dalla Circoscrizione in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, darà la possibilità a tutti bambini e ragazzi di trascorrere un fine settimana all’insegna dello stare insieme e divertirsi giocando, pattinando o correndo nei giardini, parchi gioco, scuole, oratori e campi sportivi del quartiere.

Sabato, dalle 9 alle 12, ci saranno le attività di avviamento per una fascia d’età che va dai 6 ai 17 anni, mentre la domenica, sempre alla stessa ora, si disputeranno i tornei di pallavolo, basket e calcio a 5 con squadre formate da partecipanti dai 14 ai 35 anni. La conclusione domenica alle 12 con le premiazioni e un momento di ringraziamento alle società partecipanti.

L’iscrizione è gratuita tramite QR CODE (presente sulla locandina e sul volantino allegato) sia per le attività del sabato sia per i tornei della domenica fino ad esaurimento posti. Agli iscritti verrà regalata una maglietta realizzata appositamente per l’evento.

“Sesta Sport Games” è stato presentato questa mattina in sala Delaini. Sono intervenuti l’assessore alle Politiche giovanili e di Partecipazione Jacopo Buffolo, la presidente della Circoscrizione 6^ Rita Andriani con il consigliere coordinatore della commissione Sport e Politiche giovanili Michele Veronesi e il presidente di Virtus Volley Luca Scarpi, associazione capofila dell’evento.

“Ringrazio la Circoscrizione per il lavoro svolto e per la preziosa rete di relazione tra le associazioni che fanno vivere i nostri quartieri – ha affermato l’assessore alle Politiche giovanili e di Partecipazione Jacopo Buffolo -. Un weekend di sport a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico rappresenta un’occasione per sperimentare e apprendere discipline diverse. Questo grazie al costante e prezioso lavoro che fanno tutti i nostri consiglieri nelle circoscrizioni, credendo nella partecipazione democratica delle nostre istituzioni”.

“L’evento – spiega la presidente Rita Andriani – darà l’opportunità di provare sport nuovi che magari non si ha mai avuto l’occasione di sperimentare. Ringraziamo le società sportive che si sono messe generosamente a disposizione dei ragazzi del nostro quartiere. Abbiamo deciso di coinvolgere più spazi per cercare di attivare una sinergia tra le varie realtà, ma anche per dare la possibilità di frequentare parchi gioco e giardini”.

“Ci auguriamo che questa iniziativa possa essere l’inizio di un rapporto tra la Circoscrizione e le associazioni, ma anche tra le associazioni stesse” – ha detto il consigliere Michele Veronesi –.

“È importante che la Circoscrizione abbia interpellato le associazioni del quartiere per organizzare questa manifestazione – ha detto Luca Scarpi -. Per noi è la prima esperienza e ci auguriamo che l’iniziativa possa riscuotere un buon successo”.

Il programma dei due giorni.

Sabato 9 settembre. Tutte le attività di avviamento si svolgeranno dalle 9 alle 12 nei seguenti luoghi coordinati dalle varie associazioni sportive:

Basket: campetto dell’oratorio canossiano in Borgo Trieste con Unika Basket e Buster Basket

Pallavolo: Parco di San Marco con Virtus Volley

Rugby: centro Gavagnin con Scaligera Rugby

Parkour: parco Giochi in via Casorati con Parkour Verona

Pattinaggio in linea: parco Giochi in via Casorati con Verona Skates

Calcio: campo Gavagnin con Virtus Calcio

Pattinaggio artistico, judo, atletica: scuola primaria Guarino con Nuova Guarino

Domenica 10 settembre. Dalle 9 alle 12 si terranno i tornei di:

Pallavolo: Parco di San Marco con Virtus Volley

Basket 3v3: campetto dell’oratorio canossiano in Borgo Trieste con Unika Basket e Buster Basket

Calcio: campo Gavagnin con Virtus Calcio