Cittadini sicuri. Incontro sulla sicurezza e sulla prevenzione delle truffe a danno delle persone fragili

Lunedì 19 giugno al Centro di Comunità Santa Toscana si parla di sicurezza e di come prevenire truffe e raggiri a danno di anziani e persone fragili. Iniziativa organizzata da Comune e Questura di Verona.

Agli ordinari temi della sicurezza, si aggiunge un fenomeno che purtroppo tende ad aumentare durante l’estate, quando nei condomini gli appartamenti si svuotano ad accezione di quelli abitati da anziani che, per diverse ragioni, trascorrono l’estate in città. Una situazione che diventa terreno fertile per i truffatori, che chiedono di entrare in casa presentandosi come Forze dell’Ordine o che fermano le potenziali vittime fuori da negozi e bar con richiese pressanti di solfi per aiutare presunti nipoti o parenti. A danno delle categorie più fragili che hanno meno strumenti per difendersi.

A tutela dei cittadini, il Comune organizza un incontro pubblico di sensibilizzazione sulla sicurezza e per fornire informazioni utili a prevenire le truffe a danno degli anziani.

L’appuntamento è per lunedì 19 giugno dalle 18 alle 20 al Centro di Comunità Santa Toscana in via Santa Toscana 9, a Veronetta. Si tratta di un’iniziativa che vede insieme il Comune, coinvolto con gli assessorati alla Sicurezza e alle Politiche sociali, e la Questura di Verona, entrambi impegnati con specifici servizi e attività.

Durante la serata saranno forniti consigli pratici, regole, numeri di telefono da contattare in caso di necessità e saranno spiegate quali sono le truffe più comuni e i suggerimenti per evitarle.

All’incontro parteciperanno l’ assessora alle Politiche sociali e abitative Luisa Ceni, l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi, il Questore di Verona Roberto Massucci, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Giuseppe Annicchiarico e il vice Comandante Operativo della Polizia Locale Massimo Pennella.