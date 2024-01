Come diventare autista Atv. Info e opportunita’ nell’incontro promosso dal Comune

Ad Atv mancano circa 70 autisti. Un problema, quello della mancanza di personale alla guida degli autobus pubblici, che rischia di far saltare alcune corse, penalizzando gli utenti il servizio stesso.

Per far conoscere le opportunità di questa professione e le importanti agevolazioni che Atv mette in campo per reclutare nuovo personale, il Comune attraverso il Servizio Politiche del Lavoro organizza un incontro specifico, allo scopo di far incontrare la domanda e l’offerta.

L’appuntamento è per martedì 13 febbraio dalle 15 alle 17 presso la sede del Servizio Politiche del Lavoro in via Macello 5.

All’incontro “Lavorare come autista di autobus a Verona – Se non hai le patenti specifiche…ci pensa ATV!” sono invitati giovani e adulti a cui piace guidare o che hanno già avuto esperienze nel settore trasporti, ma anche cittadini e cittadine alla prima esperienza come autisti che si sentono portati ad una professione a contatto con le persone e di importanza sociale.

L’inserimento dei 70 nuovi autisti avverrà a seguito di specifici percorsi formativi e bandi di selezione che saranno illustrati durante l’evento. Per i giovani under 29 e le persone – senza limiti di età – beneficiarie di Naspi è possibile accedere al lavoro con un contratto di apprendistato professionalizzante in grado di avvicinare passo a passo, con addestramento pratico e teorico, alle competenze richieste per l’esercizio della professione.

Per favorire l’assunzione di tali figure, Atv offre una serie di benefits tra cui la possibilità di conseguire gratuitamente la patente, il cui costo si aggira intorno a qualche migliaia di euro.

“Cerchiamo di fare incontrare domanda e offerta con incontri specifici promossi dal nostro Servizio Politiche del Lavoro – ha detto l’assessore al Lavoro Michele Bertucco-. La mancanza di autisti professionisti è un problema che non riguarda solo Verona, il rischio è quello di penalizzare gli utenti perché senza autisti non tutte le corse possono essere garantite. Rispetto al passato ci sono importanti novità, tra cui l’apertura dei bandi anche a cittadini stranieri. Durante l’incontro saranno fornite tutte le informazioni utili, se le adesioni fossero numerose verrà organizzato un nuovo incontro”.

“I mezzi di Atv effettuano ogni giorno 4800 corse per 180 mila utenti serviti – spiega il direttore generale di Atv Stefano Zaninelli-. L’assunzione di nuovo personale si rende necessaria per garantire un servizio sempre efficiente in grado di coprire tutto il territorio. La figura professionale dell’autista di autobus è caratterizzata da un contratto di lavoro stabile e orari flessibili e, grazie al nuovo contratto integrativo aziendale, offre uno stipendio certamente attrattivo per i giovani e non solo”.

Come spiegato dalla coordinatrice del Servizio Politiche del Lavoro del Comune Deborah Biazzi, l’incontro sarà dedicato alla presentazione della figura professionale dell’autista di autobus, ai percorsi formativi per conseguire gratuitamente le patenti professionali (che richiedono di avere almeno 21 anni), ai benefits messi a disposizione dall’azienda, oltre che alle numerose opportunità lavorative per chi è già in possesso delle patenti necessarie.

L’opportunità è aperta anche a cittadini stranieri, magari con esperienze già maturate nel settore dei trasporti, purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) conseguita in Italia o equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero. E’ inoltre importante segnalare che sempre più donne si avvicinano a questa attività, migliorata grazie al continuo sviluppo di processi tecnologici e digitali. L’azienda ATV è anche in fase di rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto in chiave ecologica e sostenibile.

La partecipazione all’incontro è gratuita, con iscrizione obbligatoria via mail all’indirizzo: lavoro@comune.verona.it e fino all’esaurimento dei posti disponibili.

L’incontro fa parte parte del ciclo di appuntamenti organizzati stagionalmente dal Servizio Politiche del Lavoro, rivolti a giovani e adulti interessati alle opportunità di lavoro locali e internazionali.



Il calendario degli incontri è disponibile sul sito web web del Comune di Verona – Servizio Politiche del Lavoro alla pagina “Incontri e Laboratori” (https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65866).

Il Servizio Politiche del Lavoro è a disposizione per informazioni, chiarimenti e indicazioni all’indirizzo e-mail: lavoro@comune.verona.it e ai numeri 045 8078782 – 8078776 dal lunedì al venerdì ore 9-13; il martedì e giovedì pomeriggio ore 15-17.

