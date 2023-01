Commissione Toponomastica: candidature entro l’1 febbraio

C’è tempo fino alle 13 di mercoledì 1 febbraio per partecipare al bando comunale per quattro componenti della Commissione Toponomastica che, come previsto dall’art. 10 del Regolamento comunale per la Toponomastica, viene nominata e deliberata dalla Giunta Comunale su proposta del Sindaco ed è presieduta dall’Assessore delegato ai Servizi Demografici.

Gli esperti saranno scelti per professione, incarichi istituzionali o di chiara fama, in quanto qualificati in discipline come storia e cultura, con particolare riferimento a quelle locali, architettura, topografia locale, glottologia, scienze matematiche – fisiche e naturali, archivistica o altra materia la cui conoscenza permetta di svolgere al meglio l’attività della Commissione.

La Commissione è costituita dal Presidente e da 4/6 esperti, un terzo dei quali nominati dal mondo accademico, e ne farà parte anche il Dirigente dei Servizi demografici, senza diritto di voto. Resterà in carica per un periodo corrispondente al mandato dell’attuale Consiglio Comunale e comunque fino all’insediamento di una nuova Commissione.

I candidati possono essere presentati dai componenti del Consiglio Comunale e dagli Assessori, dagli ordini Professionali, limitatamente agli iscritti nei rispettivi Albi; dal Rettorato dell’Università di Verona; da associazioni sindacali, professionali e di categoria aventi sede o delegazioni a Verona. Ciascun proponente può presentare al massimo tre candidati.

La candidatura andrà presentata online compilando il modulo disponibile alla pagina internet https://moduli.comune.verona.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CANDIDATURE

entro e non oltre le 13 di mercoledì 1 febbraio.

In caso di impossibilità tecnica all’utilizzo della procedura on line, si potrà inviare la domanda (Autodichiarazione di accettazione di candidatura), scaricabile dalla sezione Moduli del link sopra indicato, allegando alla stessa la presentazione, il curriculum e copia delle carte di identità del presentatore e del candidato stesso, utilizzando i seguenti indirizzi e- mail: affaridigiunta@pec.comune.verona.it o giunta@comune.verona.it

Per ogni eventuale informazione riguardante l’argomento le SS.LL. potranno rivolgersi alla Segreteria Generale- AFFARI DI GIUNTA (tel. 045.8077748 – 045.8077854) o visitare il portale del Comune di Verona alla voce “Il Comune- Tutti gli uffici – S – Segreteria Generale – Servizi- Candidature”.