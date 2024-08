Consiglio comunale. Bilancio attivita’ prima sessione 2024

Un primo semestre nel segno della produttività, con un crescendo di delibere approvate grazie al dialogo e al confronto. Da gennaio a luglio 2024 sono state 23 (28 nel 2023) le sedute di Consiglio comunale e 53 (46 nel 2023) le delibere approvate. Presidente del Consiglio comunale Stefano Vallani: “segno di quanto bene si è operato nella gestione sia dell’aula che dei dibattimenti in ambito delle commissioni consiliari. Un lavoro corale, molto proficuo, che ha permesso di garantire una maggiore fluidità nell’operato del Consiglio comunale”.

Si è da poco conclusa la prima sessione di attività del Consiglio comunale 2024, caratterizzata da un significativo aumento della produttività, con 53 delibere approvate (46 nel 2023), e della partecipazione, con una percentuale media di presenza dei consiglieri comunali assestata al 91%.

A fare il punto, questa mattina in sala Arazzi, il presidente del Consiglio comunale Stefano Vallani insieme alla vice presidente Veronica Atitsogbe.

“Nelle 23 sedute consiliari sono state approvate 53 delibere – ha evidenziato il presidente del Consiglio comunale Stefano Vallani – segno di quanto bene si è operato nella gestione sia dell’aula che dei dibattimenti in ambito delle commissioni consiliari. Un lavoro corale, molto proficuo, volto al dialogo e al confronto che ha permesso di garantire una maggiore fluidità nell’operato dell’aula consiliare, con un numero inferiore di sedute convocate e una maggiore produttività rispetto lo scorso anno. Approvate numerose delibere importanti, alcune strategiche, per l’assetto urbano futuro della città. Mi riferisco in particolare alla Marangona, il cui sviluppo è atteso da decenni, e la soluzione adottata a Borgo Venezia in favore della Croce Verde, che sarà fruibile in parte come nuovo studentato.

Un ringraziamento all’Associazione Consiglieri Emeriti, il cui operato ha reso possibile il realizzarsi di progetti interessanti in favore della conservazione della memoria storica cittadina. Tra questi ricordo le conferenze dei Veronesi Illustri e l’ultima pubblicazione ‘100 stagioni liriche in Arena’. A settembre, con la ripartenza delle attività ordinarie, ci attende il PAT sul quale saranno dedicate delle sedute apposite di Consiglio comunale e l’approvazione del Bilancio, previsto ora entro il 31 dicembre”.

Fra le delibere, tanti i risultati raggiunti in favore della città. Tra questi, in ambito urbanistico, la storica ratificata dell’Accordo di Programma tra Comune, Consorzio Zai e Provincia per lo sviluppo del comparto Marangona. E’ stata così data attuazione al progetto di sviluppo della vasta area in parte di proprietà del Consorzio Zai, un triangolo di circa 1 milione 500 metri quadrati a Sud Est del Comune e compreso tra l’autostrada Milano-Venezia (A4), la ferrovia Bologna-Verona e la ferrovia Verona-Mantova.

Inoltre, su proposta della vicesindaca e dell’assessora alla Pianificazione Urbanistica Barbara Bissoli, il Consiglio comunale è giunto all’approvazione della delibera per la non approvazione della Variante 23 bis, documento generato a seguito dell’approvazione della Variante 23 nel 2019. Una scelta che porta alla salvaguardia di oltre 38 mila metri quadrati di superficie che restano al territorio, con aree che vengono tutelate a beneficio di cittadini e cittadine nelle diverse Circoscrizioni.

La Croce Verde di Verona, invece, tornerà nella sua sede storica, in via del Capitel in Borgo Venezia, grazie al via libera al permesso di costruire in deroga e convenzionato per la rigenerazione urbana degli edifici in disuso e in stato di abbandono di proprietà della Croce Verde e delle relative aree scoperte (con superficie territoriale per circa 7.200 mq), che si trovano in via del Capitel, come studentato con circa 120 posti letto e nuova sede operativa della Croce Verde P.A.V. dotata anche di una sala conferenze ad uso anche della Circoscrizione VI (servizi di interesse pubblico, da convenzionare con il Comune), bar e mensa/ristorante ad uso tanto dello studentato quanto della cittadinanza.

Fra i temi di maggior rilievo, anche il via libera alla realizzazione di due rotatorie stradali a Verona Sud, la prima all’incrocio tra via Gelmetto e Strada delle Trincee, con modifica del sedime stradale nell’ultimo tratto di Strada delle Trincee e realizzazione di un’area boscata di circa 3.900 mq compresa tra Strada delle Trincee e Via Gelmetto. La seconda invece sarà all’incrocio tra via Vigasio, via Gelmetto e Strada Cà Brusà.

Inoltre, hanno trovato concretizzazione sia il nuovo Regolamento per la gestione dei Rifiuti urbani e la pulizia del Territorio e che la revisione delle tariffari della Tassa di soggiorno collegata al ridimensionamento dell’aumento dei costi della TARI. Grazie alle nuove entrate derivanti dall’innalzamento della tassa di soggiorno, in vigore da luglio, con un incremento tra lo 0,50 e 1 euro, l’Amministrazione potrà infatti usufruire di risorse ulteriori che saranno destinate alla copertura di parte dei costi a carico della cittadinanza per la tassa rifiuti. L’aumento poteva essere calibrato fino ad un massimo del 9,6%, ma il Comune di Verona ha scelto di effettuare un innalzamento medio del 7,51%, ridotto a 5,61% grazie alla destinazione di 1 milione di euro derivante dalle maggiori entrate previste nell’anno in corso dall’aumento della Tassa di Soggiorno. E, ancora, istituita una “Consulta per il verde” con il relativo regolamento. Approvato il nuovo Regolamento dei Servizi educativi e scolastici ZeroSei.

“Una attività di Consiglio comunale molto ricca – ha dichiarato la vice presidente Veronica Atitsogbe – che, ad esempio, nell’ambito dell’emergenza abitativa ha portato all’approvazione della mozione per l’istituzione del tavolo dell’abitare, un progetto che ha trovato riscontro in molte associazioni che insieme agli assessori di riferimento hanno iniziato un nuovo percorso volto a contrastare questa problematica.

Ancora, massima attenzione al tema dei riatti per aumentare il numero di alloggi disponibili, per questo obiettivo è stata stanziata la somma di 1,5 milioni euro in favore degli interventi previsti da Agec. In ambito sociale da ricordare anche l’ultimo aggiornamento del Regolamento dei Servizi educativi e scolastici ZeroSei, che ha unificato i 3 regolamenti esistenti, migliorando i servizi offerti in favore dei bimbi e delle famiglie”.

Da gennaio a luglio 2024 sono state 23 le sedute di Consiglio comunale, con una partecipazione media di presenza dei Consiglieri comunali pari al 91% (14 consiglieri comunali al 100% e 9 al 96%).

Altri risultati raggiunti. Mozioni significative approvate: Istituzione di un ‘Tavolo dell’abitare’ comunale per rispondere all’emergenza abitativa, aggravata in particolare nel periodo successivo alla pandemia; cittadinanza onoraria di Verona a Liliana Segre; l’impegno del Comune di Verona a costituirsi parte civile, coinvolgendo prioritariamente l’Avvocatura Civica del Comune, in tutti i processi penali che riguardano l’associazione per delinquere e l’associazione a delinquere di stampo mafioso, che comportano gravi conseguenze per la comunità e l’ordine pubblico.

Commissioni consiliari

I lavori delle commissioni consiliari, che hanno registrato un totale di 122 sedute da gennaio a luglio, hanno affrontato molti temi e non solo legati alle delibere, divenendo di fatto luogo di approfondimento e studio da dove far nascere e concretizzare idee e progetti per la città.