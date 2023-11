Consiglio comunale dei Bambini e delle Bambine: da oggi la nuova compagine

Non hanno perso tempo i nuovi rappresentanti del Consiglio comunale delle bambine e dei bambini, insediatisi proprio oggi a palazzo Barbieri, che hanno già consegnato al sindaco i primi desiderata.

Alla scuola primaria Betteloni di Montorio gli alunni hanno fatto un esperimento: con gli attuali rubinetti a manopola c’è troppa dispersione di acqua, con le mani insaponate è infatti troppo difficile chiudere il rubinetto. Da qui la richiesta, di nuovi rubinetti con miscelatore, più adatti ad un uso parsimonioso del nostro oro blu.

Oggi la busta chiusa contenente tutta la documentazione, è arrivata nelle mani del sindaco Damiano Tommasi, consegnata dai rappresentanti del Consiglio comunale delle bambine e dei bambini, 20 alunni delle classi quarte e quinte elementari, uno per ciascuno Istituto Comprensivo, che proprio oggi si sono insediati per iniziare una nuova avventura di cittadinanza attiva e di partecipazione.

Durante tutto l’anno scolastico, infatti, i neo eletti si incontreranno una volta a mese per affrontare i temi scelti per il loro mandato, ma anche per raccogliere proposte e idee per una città a misura di bambino, che saranno consegnate al sindaco nella seduta finale di maggio.

Il percorso educativo per l’anno scolastico in corso dal titolo ‘Leggero… Leggerò’ affronterà il tema del diritto alla lettura proponendo nuove e diverse attività con l’obiettivo di aiutare, attraverso la lettura di qualità, i piccoli consiglieri a coltivare l’esercizio del pensiero critico, della riflessione in un percorso educativo che affronta l’importanza del senso di responsabilità. E, per dirla con Don Milani, anche la consapevolezza che ” il problema degli altri è uguale al mio, sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è avarizia”

Ad accogliere i piccoli in sala Gozzi questa mattina c’era l’assessora alle Politiche educative Elisa La Paglia, insieme alle consigliere comunali Alessia Rotta e Chiara Stella e il consigliere Giacomo Piva. Presente anche Marco Rossi Doria, ex insegnante, esperto di politiche educative e sociali e presidente dell’impresa sociale Con i Bambini.

Consiglio delle Bambine e dei Bambini. E’ stato istituito dall’Amministrazione comunale nel 2006, per dare l’opportunità ai cittadini più giovani di sperimentare direttamente il diritto alla cittadinanza, cioè alla condivisione delle scelte politiche su cui si basa la democrazia.

Anche quest’anno ogni Istituto Comprensivo della città ha eletto un bambino e una bambina di classe quarta o quinta della scuola primaria. I piccoli “consiglieri comunali” si riuniranno una volta al mese per la durata dell’anno scolastico. L’avvio dell’attività coincide con la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che si celebra ogni anno il 20 novembre.