Consiglio comunale. Emanuela Pasetto e’ la prima garante degli animali del Comune di Verona. Presentata dal garante dei diritti dei detenuti Don Vinco la relazione 2022

Emanuela Pasetto è la prima Garante per la tutela dei diritti degli animali del Comune di Verona. Dopo l’approvazione a fine 2022 del nuovo Regolamento per la sua istituzione, la Garante è stata eletta questa sera dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con 20 voti favorevoli.

Relazione 2022 del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

Difficoltà sanitarie, suicidi, disagio psichico. E, ancora, diminuzione della possibilità di attività lavorative all’interno del carcere e piccole e grandi precarietà nei servizi. Sono queste alcune delle principali criticità portate alla luce dal Garante dei diritti delle persone private della libertà personale Don Carlo Vinco, nel corso dell’illustrazione in aula della sua relazione annuale in merito alla situazione carceraria alla Casa Circondariale di Montorio.

“Il 2022 – ha spiegato don Vinco – si è aperto con una situazione molto critica in ambito sanitario. Negli ultimi giorni del 2021 si era sviluppato un focolaio di covid e nelle prime settimane del 2022 si sono raggiunti 180 contagiati. Fortunatamente con nessuna situazione grave, nessun ricovero ospedaliero, ma la diffusione del virus così veloce ha obbligato la Direzione a decidere la chiusura totale delle celle, con quello che tale decisione comporta in termini di fatica dei detenuti e di possibili tensioni fra detenuti ed agenti. La situazione è stata aggravata dall’assenza, sempre dovuta all’epidemia, di più di 100 agenti contemporaneamente, con problemi di sostituzione e di ridefinizione dei turni di servizio che hanno ulteriormente messo alla prova gli agenti e la complessità del loro lavoro. Suicidi. Altro elemento che ha segnato il 2022 è stata la grande risonanza che ha avuto anche a livello nazionale il suicidio di una giovane ragazza. Ex tossicodipendente, uscita da una comunità terapeutica dove stava scontando una pena alternativa, molto conosciuta e da vari anni seguita dalle diverse figure che si sono inserite nel suo percorso di pena e di recupero, con il suo gesto ha richiamato l’attenzione verso uno dei problemi più difficili delle nostre carceri: il suicidio e il tentativo di suicidio. Nel 2022 nelle carceri italiane ci sono stati più di 80 suicidi. Ma i tentativi di suicidio, sventati dalla prontezza degli agenti o, spesso, dagli stessi compagni di detenzione sono stati centinaia. Purtroppo non è stato l’unico suicidio a Montorio. Un’altra giovane donna si era suicidata poco prima di Natale del 2021 e nell’ottobre del 2022 un detenuto anziano, che peraltro aveva vissuto già molti anni in cella, si è tolto la vita.

Attività lavorativa in carcere. Poter far lavorare alcune decine di detenuti ogni giorno è un fatto di grande rilevanza, sia sul piano educativo, sia per le possibilità di aiuto economico, e sia come controllo di decine di detenuti che si vedevano occupati varie ore al giorno e tolti dall’isolamento e dalla solitudine della cella.

Movimento e sport in carcere. Mi dispiace sottolineare che alcune presenze di volontariato in ambito sportivo, che negli anni trascorsi sono state molto significative anche perché hanno saputo coinvolgere studenti nella conoscenza e nella relazione con i detenuti, non hanno ancora potuto riprendere le attività di un tempo.

Nel corso del 2022 oltre agli incontri istituzionali, la grande attività del Garante si è svolta con i colloqui individuali con i detenuti delle varie sezioni del carcere, per un totale di 412 incontri. Restano aperte varie questioni che ci auguriamo possano essere prese in considerazione in un prossimo futuro: come incrementare la possibilità di comunicazione e di relazione con i propri affetti; il potenziamento e l’utilizzo di impiego di nuove tecnologie; l’ampliamento e l’effettività della video-sorveglianza; l’organizzazione di azioni e di reti che aiutino il fine pena e il reinserimento nella società”.

Durante la seduta sono stati nominati, a scrutinio segreto, Sergio Tonni (11 voti), Carla Padovani (10 voti), Fabio Segattini (9 voti) quali rappresentanti del Consiglio comunale nella commissione del Mercato Ortofrutticolo di Verona.