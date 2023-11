Dal 9 al 12 novembre Fieravacavalli 2023. Il piano della viabilita’ e dei parcheggi

Piano straordinario della viabilita’ in collaborazione tra Comune, Veronafiere, Autostrade e Atv.

Pronti pannelli a messaggi variabile mobile e oltre 50 telecamere sulle principali direttrici tra Verona sud e le tangenziali. Attivo il servizio bus navetta dai parcheggi a disposizione.

L’appello della Polizia locale “evitare la Zai nelle ore di punta, anticipare le partenze e individuare percorsi alternativi”.

Da giovedì 9 a domenica 12 novembre 2023 torna l’importante manifestazione Fieracavalli che dirotterà nella zona fiera di Verona un elevato numero di appassionati e spettatori. Il Comune e Veronafiere hanno predisposto una serie di attività per migliorare la viabilità della zona che subirà una considerevole pressione, anche attraverso un piano straordinario con decine di agenti della Polizia Locale e steward che impediranno di prendere d’assalto le vie limitrofe ai padiglioni.

Ecco le principali informazioni:

– Orario di apertura al pubblico, giovedì, venerdì e sabato: 9 – 23, domenica: 9 – 19

Si ricorda che i padiglioni commerciali chiudono alle ore 19.

Nell’orario serale restano aperte le aree spettacoli, i ring di gara e gli stand gastronomici.

Chiusura Biglietterie alle ore 21 (domenica 12 alle ore 18)

Ultimo accesso consentito alle ore 22.15 (domenica 12 alle ore 18.15)

– Ingressi

Can Grande e San Zeno (Viale del Lavoro)

Re Teodorico (Viale dell’Industria)

– Parcheggi

GENOVESA: parcheggio gratuito collegato con bus navetta gratuito aperto sabato e domenica (se necessario anche da giovedì)

P1 – Scalo Ferroviario: accesso da Stradone Santa Lucia.

ingresso dalle ore 7.30 alle ore 19.30

P4 – Multipiano: accesso da Viale dell’Industria

ingresso dalle ore 7.30 alle ore 19.30

P7 – Re Teodorico: accesso da Viale dell’Industria

ingresso dalle ore 7.30 alle ore 19.30

P3 – viale del Lavoro: accesso da Viale del Lavoro, V.le dell’Agricoltura /uscita serale V.le del Commercio lato Esselunga e V.le Agricoltura

ingresso dalle ore 7.30 alle ore 23.00

Parcheggio “C” Stadio: con parcheggio e navetta gratuita.

Linea navetta: Parcheggio “C “ Stadio / Stazione, marciapiede E / Fiera, Via Belgio, con frequenza di 30 min. circa (dalle 8:30 alle 18.00);

Linea C: Stadio / Stazione FF.SS. / Veronafiere

solo sabato e domenica dalle 8:00 alle 19:00 – capolinea: VIA AGRICOLTURA-LATO NORD (Unicredit).

Parcheggio “H” Adigeo: Viale delle Nazioni, 1: con parcheggio e navetta gratuita

Linea navetta: Parcheggio “H “ Adigeo / Fiera

frequenza di 30 min. circa (dalle 8:30 alle 18.00);

– Regolamentazione per la sosta nelle zone limitrofe a Veronafiere

Nel perimetro comprendente Stradone Santa Lucia, via Golosine, via Po, Largo don Giovanni Calabria, via dell’Industria, via Monfalcone, via Centro, via Volturno, via Scuderlando, viale dell’Agricoltura, viale del Lavoro, via Scopoli, viale della Fiera, sarà consentita la sosta con disco orario per un’ora tra le 8.00 e le 19.00. Se la sosta oltrepasserà il termine di un’ora la Polizia Locale provvederà a sanzioni e rimozioni attraverso l’impiego di due carri-attrezzi. Sono a disposizione della Polizia Locale alcuni steward che aiuteranno nelle chiusure del quartiere

– NAVETTE GRATUITE

Linea A: Piazza Bra / Corso Porta Nuova / Veronafiere

tutti i giorni frequenza 30 minuti dalle 8:00 alle 19:00 – capolinea: VIA SCOPOLI (PENSILINA BUS).

Linea B: Stazione FF.SS. / Veronafiere

tutti i giorni frequenza 30 minuti dalle 8:30 alle 19:00 – capolinea: VIA AGRICOLTURA-LATO NORD (Unicredit).

Linea C: Stadio / Stazione FF.SS. / Veronafiere

solo sabato e domenica dalle 8:00 alle 19:00 – capolinea: VIA AGRICOLTURA-LATO NORD (Unicredit).

Linea G: Genovesa / Veronafiere

tutti i giorni frequenza 30 minuti dalle 6:30 alle 19:00 – capolinea: VIA BELGIO.

Linea H: Adigeo / Veronafiere

solo sabato e domenica frequenza da 30 minuti a un’ora dalle 8:30 alle 19:00 – capolinea: VIA AGRICOLTURA – LATO SUD (prima dei giardini) .

I bus diretti alla Fiera (nei soli giorni di manifestazioni espositive) sono esenti dal pagamento del ticket, purché percorrano soltanto il tratto di strada tra il casello autostradale di Verona Sud (A4 Milano – Venezia) ed il parcheggio della Fiera (e ritorno).

Si ricorda la presenza delle stazioni del bike sharing vicino al quartiere Fieristico (viale del Lavoro, via S. Teresa), in stazione Verona P.N. e le postazioni dei monopattini.

La Polizia Locale è presente già da lunedì 6 novembre per l’arrivo degli allestitori e dei cavalli con numerosi agenti sulle strade per assicurare la viabilità della zona. Altri agenti in borghese si occuperanno dei controlli sui commercianti itineranti e sulle attività illegali, gioco delle tre campanelle e parcheggiatori abusivi.

Mobilità e circolazione restano le prime preoccupazioni della Polizia Locale, che prevede code e rallentamenti negli orari di punta, dove al traffico ordinario della Zai si aggiunge quello dei visitatori diretti in fiera, nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10; i cantieri della filovia obbligheranno molti automobilisti ad evitare la zona tra la Fiera e Porta Nuova, utilizzando strade alternative e anticipando le partenze.

Consigli per la viabilità

Nelle ore di maggior traffico (previste tra le 9.00 e le 11.00 e tra le 17.00 e le 19.00 dei giorni feriali e domenica e dopo le 16) potrebbero essere attuate deviazioni e modifiche della viabilità ordinaria, dando la priorità ai bus e ai taxi. Piano straordinario della viabilità anche con la collaborazione delle due autostrade A4 Brescia-Padova e A22 Autobrennero, con pannelli a messaggio variabile mobili e oltre 50 telecamere lungo le principali direttrici tra Verona Sud, la circonvallazione interna ed esterna e l’area dei cantieri.

Il percorso principale dalle autostrade ai parcheggi rimane comunque via Flavio Gioia-via del Commercio. Chi utilizza la tangenziale sud arriva al park Multipiano da strada dell’Alpo e via Roveggia.

La Polizia Locale consiglia di utilizzare il parcheggio della Genovesa che ha dimostrato durante Motorbike e Vinitaly di assorbire un migliaio di auto, area collegata ai padiglioni fieristici con bus navetta gratuiti.