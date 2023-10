Delegazione Ordine degli Avvocati di Salisburgo a Palazzo Barbieri

Verona e Salisburgo legate da mezzo secolo di gemellaggio. Consigliere Cona: “Crediamo nell’importanza dei rapporti internazionali”.

Sabato mattina due delegazioni dell‘Ordine degli Avvocati di Verona e dell‘Ordine gemellato degli Avvocati di Salisburgo sono state ricevute a Palazzo Barbieri dal consigliere avvocato Giacomo Cona delegato per le Politiche Europee.

Quest’anno ricorre infatti anche il 50esimo anniversario del gemellaggio che vede legate la nostra città con Salisburgo.

L’occasione ha coinvolto l’identico rapporto che intercorre fra gli Ordini degli Avvocati delle due città, sancito nel 2012.

Presenti iscritti agli albi di entrambi gli Ordini, i presidenti Wolfgang Kleibel e Mauro Regis hanno evidenziato, nel corso di un incontro tenutosi presso la sala Arazzi di Palazzo Barbieri, l’importanza di mantenere e rinforzare i rapporti ed i vincoli che legano le due realtà, soprattutto nei tempi di difficoltà che oggi sono vissuti dalla comunità civile. «Solo rafforzando questa unione, e più ampiamente tutte queste unioni, è possibile pensare ad un futuro che permetta di offrire, soprattutto ai giovani, la prospettiva di una convivenza nella quale sviluppare un comune senso della tutela dei diritti di tutti, fine primo che dev’essere perseguito da ogni componente della vita della giurisdizione».

L’avvocato Davide Castelletti, referente per l’Ordine degli Avvocati di Verona per i rapporti con l’Ordine della città mozartiana si è detto particolarmente soddisfatto per la buona riuscita dell’evento auspicando che, in futuro, i legami di amicizia tra le due città e tra i due Ordini possano in futuro, non solo essere mantenuti ma rafforzati, sempre più, nel tempo.

«Continuiamo a credere con sempre più insistenza nell’ importanza dei rapporti internazionali della nostra città – conclude il consigliere Cona -. Siamo convinti che curare e valorizzare questi rapporti, costruendo anche un percorso fatto di progetti condivisi, scambio di competenze ed esperienze professionali e culturali, non possa che accrescere il valore di Verona ed allargare molto la prospettiva della nostra città verso il futuro. Il rapporto proficuo tra l’ordine degli avvocati Veronese e quello degli amici e colleghi di Salisburgo ne è pienamente testimone».