Domenica 7 aprile la Giornata Mondiale della Salute. A Verona iniziative tutto l’anno per garantire un accesso equo a cure e servizi

Domenica 7 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Salute, e Verona recita un ruolo di prim’ordine per sensibilizzarne l’importanza. Un impegno che vede il Comune in prima fila, dal momento che fa parte della Rete Città sane dell’OMS, e ne è alla vicepresidenza, promuovendo durante tutto l’anno iniziative ad equo accesso di prevenzione e di educazione sanitaria.

“La Giornata Mondiale della Salute ci dà l’opportunità di fare il punto delle attività che vengono svolte durante tutto l’anno – afferma l’assessora alla Salute Elisa La paglia -. L’Amministrazione, grazie ad una forte sinergia con l’Azienda Ospedaliera e l’ULSS9, svolge un’attività capillare volta soprattutto alla prevenzione. Obiettivo delle varie iniziative è rendere più equo possibile l’accesso alle informazioni riguardanti la salute e la prevenzione, superando le disparità di accesso alle informazioni e di reddito, anche grazie alla presenza attiva sul territorio delle associazioni di volontariato e del Terzo Settore. Ricordiamo infine che Verona, il prossimo ottobre, ospiterà il Festival della Salute Globale, un evento di portata mondiale”.

Iniziative sostenute dal Comune di Verona. Fra le principali e storiche “La salute nel movimento”, realizzate dal 1989 in collaborazione con Scienze motorie, per persone con più di 60 anni che svolgono attività fisica adattata per la loro età, seguiti da istruttori qualificati.

Per superare le disuguaglianze l’attività è proposta a un costo molto contenuto, 121 euro totali per 55 lezioni, da ottobre a maggio. E abbiamo attivato 37 corsi in 25 palestre, distribuite in tutti i quartieri; con un aumento del 45% dei corsi e del 37 % delle palestre coinvolte rispetto all’anno scorso. Un impegno volto a dare sempre di più la possibilità di partecipazione a tutti i cittadini e alle cittadine, che possono trovare una palestra vicino a casa loro, con un aumento del 113%, delle iscrizioni e quasi 1000 utenti partecipanti.

Per ottobre 2024 è già previsto un ulteriore incremento, con 13 corsi in più, per una sempre maggiore diffusione e partecipazione.

Secondo esempio di iniziativa rivolta alla cittadinanza, la serie di incontri sulla prevenzione di tumori al seno, realizzata in collaborazione Ulss 9 Scaligera. Un servizio svolto in tutte le Circoscrizioni, occasione di dialogo con la cittadinanza sull’importanza di adottare stili di vita corretti, per evitare i fattori di rischio più comuni e sulla diagnosi precoce attraverso lo screening mammografico, che consente di diagnosticare tumori piccoli, per i quali la guarigione supera il 90%, senza interventi chirurgici e terapie mediche pesanti. A febbraio di quest’anno, a seguito delle osservazioni e domande raccolte durante gli incontri, è stata avviata una nuova campagna informativa e di sensibilizzazione sul tema della ‘Prevenzione dei tumori al seno’ in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, World Cancer Day. Sono stati distribuiti 14.000 depliant informativi tramite i 170 medici di medicina generale e le 80 farmacie di Verona aderenti all’iniziativa.

A ottobre di quest’anno, infine, sarà realizzato il Festival della Salute Planetaria, il primo in Italia che vedrà partecipare Istituzioni, Enti del terzo settore, associazioni e tutti coloro che credono in questi temi.

Istituita nel 1948 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità OMS, la Giornata ha come slogan “Health for All” – Salute per Tutti – per riflettere l’impegno dell’OMS affinché ogni individuo possa accedere ai servizi sanitari necessari senza ostacoli finanziari. La salute infatti è un diritto umano fondamentale, ma le disuguaglianze sanitarie minacciano i progressi compiuti quindi servono strategie che puntino ad aiutare i gruppi più vulnerabili ed emarginati.

La Giornata mondiale della Salute è stata presentata questa mattina in Sala Arazzi. Sono intervenuti l’assessora alla Salute Elisa la Paglia, l’assessora Luisa ceni in qualità di Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 9 Scaligera, la consigliera comunale delegata per la Rete Italiana Città Sane OMS Annamaria Molino, il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri della Provincia di Verona Carlo Rugiu, la direttrice sanitaria dell’Ulss 9 Scaligera Denise Signorelli e la direttrice sanitaria dell’Azienda Ospedaliera di Verona Matilde Carlucci.

“Una città che fa parte della rete è una città che promuove azioni a favore della salute, per quanto di sua competenza. Salute intesa come benessere fisico, mentale e sociale, umana, dell’ambiente e degli animali – sottolinea la consigliera Annamaria Molino –. Nel mondo tre persone su dieci non sono in grado di accedere ai servizi sanitari essenziali, e quasi due miliardi di persone affrontano, per curarsi, spese che portano spesso alla povertà intere famiglie, con disuguaglianze significative che colpiscono soprattutto coloro che si trovano nei contesti più vulnerabili. È importante affrontare le disuguaglianze sanitarie, e la giornata è un’opportunità per sensibilizzare l’attenzione su questi temi. In Italia la situazione è migliore che in altri Paesi, ma anche da noi esistono problemi di disuguaglianza sanitaria. Il Comune di Verona si è posto questo problema e, nelle iniziative che ha svolto, ha sempre tenuto presente la difficoltà di colmare il gap del divario di salute”.

“In qualità di portavoce della Conferenza dei Sindaci – ha detto l’assessora Luisa Ceni – ringrazio per la collaborazione quotidiana l’Azienda Ospedaliera e l’ULSS 9, con le quali portiamo avanti un dialogo quotidiano su temi di grande attualità, alcuni anche strettamente connessi all’Assessorato alle Politiche sociali come la terza età, i disabili e i meno abbienti”.