Domenica a Verona i Babbi Natale corrono per Telethon

Per la prima volta la Verona Christmas Run è inserita all’interno della maratona di Fondazione Telethon per raccogliere fondi per sostenere la ricerca. Le vie della città saranno attraversate da 4mila Babbi Natale che cammineranno o correranno percorsi di 5 e 10 km. Alle 9.40, momento della partenza, è prevista una diretta su Rai 1. Nel fine settimana volontari dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, istituzioni e studenti saranno in piazza Bra e piazza Erbe con la consueta consegna dei Cuori di Cioccolato Telethon.

Unica regola indossare il vestito da Babbo Natale. Per riempire di gioia la città ma soprattutto per donare un sorriso e sostenere la ricerca. Domenica 17 dicembre ritorna a scorrere il festoso fiume rosso per le vie della città con la AGSM AIM Verona Christmas Run, tradizionale appuntamento sportivo prenatalizio non competitivo per grandi e bambini in supporto all’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare per Telethon.

La corsa, che prevede un percorso a scelta di 5 o 10 km, si inserisce per la prima volta all’interno della maratona di Fondazione Telethon, che a Verona si terrà sabato 16 e domenica 17 dicembre con tanti appuntamenti in programma. “Facciamoli diventare grandi insieme” è lo slogan di quest’anno, un invito rivolto a tutti per partecipare all’importante catena di solidarietà per sostenere la ricerca e donare speranza, cure e un futuro ai bambini, alle persone con una malattia genetica rara e alle loro famiglie. Al momento della partenza della corsa, alle 9.40 circa, è previsto un collegamento in diretta su Rai 1.

Iscrizioni alla Verona Christmas Run. Sono aperte sul sito fino ad oggi, 14 dicembre. Sarà possibile iscriversi anche nella giornata di sabato 16 e domenica 17 dicembre in piazza Bra. Fino a domani, 15 dicembre, è possibile iscriversi presso i seguenti punti vendita: KM SPORT, Viale del Lavoro, 22 – San Martino Buonalbergo (Vr); KM SPORT, Via Verona 8/2, Bussolengo (Vr). Le quote di iscrizione comprendono: 6 euro solo pacco gara e pettorale per minorenni, i bambini fino a 10 anni possono partecipare gratuitamente (senza Pacco Natale); 12 euro solo pacco gara e pettorale per maggiorenni. Sold out la possibilità di iscriversi a 18 euro pacco gara, pettorale e vestito da Babbo Natale. Appuntamento al 17 dicembre in piazza Bra. I ragazzi sotto i 15 anni devono essere accompagnati.

La mappa del percorso e i provvedimenti viabilistici sono nel pdf allegato.

Tutte le informazioni sono su www.veronachristmasrun.it e https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=83647&tt=verona_agid

L’evento è stato presentato questa mattina in Sala Arazzi. Sono intervenuti l’assessora alle Politiche sociali e abitative Luisa Ceni, il presidente Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare UILDM Verona Davide Tamellini con il coordinatore Giuseppe Fiorio e il presidente Verona Christmas Marathon Stefano Stanzial.

“Siamo tutti insieme per un unico grande e meraviglioso motivo che è sostenere la ricerca – ha commentato l’assessora Luisa Ceni -. Due eventi che quest’anno saranno addirittura coordinati tra di loro, perché è la prima volta che la Christmast Run si correrà per Telethon, e l’impatto dei Babbi Natale sarà come sempre imponente. Telethon è sostenuto da tante realtà, una grande rete attiva per una campagna giusta, qualcosa di bello a cui tanti nostri cittadini aspettano di poter contribuire. Dei passi avanti con la ricerca ci sono e sono importanti, perché salvano vite e creano una bella comunità per tanti di noi, quindi ringrazio di cuore la Verona Christmas Run, Fondazione Telethon e tutti quelli che parteciperanno”.

“Da trentaquattro anni portiamo avanti progetti di ricerca sulle malattie genetiche rare, comprese le distrofie muscolari e la Sla – sono le parole del presidente Davide Tamellini lette dalla moglie Sara -. Oltre ad avere due centri di eccellenza a Napoli e a Milano, sosteniamo ricercatori impegnati ogni giorno nella studio di una cura per le persone colpite da queste complicate malattie. Ringraziamo Verona, che ci supporterà con tante presenze questo fine settimana, così come l’Amministrazione, Verona Marathon e tutte le istituzioni e le realtà che ci sostengono”.

“Quest’anno abbiamo la possibilità di fare qualcosa di importante tutti insieme – ha affermato Stefano Stanzial -. Le iscrizioni stanno andando benissimo e contiamo di arrivare a domenica registrando il tutto esaurito, circa quattromila iscritti che garantiranno una donazione importante a Telethon”.

Maratona Telethon a Verona.

Sabato 16 dicembre – piazza Erbe. Saranno presenti con uno stand gli studenti dell’Istituto Aleardo Aleardi assieme ai loro professori con un punto informativo con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza distribuendo volantini divulgativi e raccogliere fondi distribuendo i cuori di cioccolato a seguito di una donazione.

Domenica 17 dicembre – piazza Bra. AGSM AIM Verona Christmas Run con diretta televisiva RAI allo start ore 9.40. I volontari della UILDM saranno presenti con punto informativo per promuovere la raccolta fondi Telethon, insieme a Arma dei Carabinieri Comando Provinciale; AVIS Comunale Verona; Corpo Italiano Sovrano Ordine di Malta; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; Croce Rossa Italiana Comitato di Verona; Polizia di Stato; Polizia Municipale Verona; Protezione Civile Comune di Verona; Protezione Civile ANA Cinofili.

Concerti di Natale per TELETHON “Melodie per un Mondo di Pace” con l’Orchestra LusITalia Consort e il Coro Lirico San Giovanni:

Sabato 16 dicembre ore 20.45, Chiesa Santa Maria Maddalena – Raldon Verona;

Domenica 17 dicembre ore 17.30, Chiesa San Nicolò all’Arena – Verona;

Venerdì 5 gennaio 2024 ore 16.30, Chiesa San Bartolomeo Apostolo – S. Bortolo delle

Montagne Verona.

Coldiretti Giovani Impresa Verona promuovono presso le Aziende il Cuore di Cioccolato Telethon. Chi vorrà supportare la ricerca Telethon potrà donare e ricevere come ringraziamento il Cuore di cioccolato, disponibile nella versione fondente, bianco e al latte. Donazione minima di 15 euro. I Cuori di cioccolato sono prodotti in esclusiva per Fondazione Telethon dall’azienda torinese Caffarel, che vanta una storia pluricentenaria nell’arte cioccolatiera, con grande attenzione alla qualità degli ingredienti e alla selezione delle materie prime.