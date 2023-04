Donne di Governo a confronto. Dialogo tra generazioni

Il 5 maggio in sala Maffeiana l’incontro co-organizzato dalla Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di Governo insieme al Comune per approfondire pratiche e saperi che sottostanno a tutte le logiche decisionali di oggi e di domani.

“Per cambiare il mondo bisogna esserci”, ribadiva Nilde Iotti, la prima donna nella storia dell’Italia repubblicana a ricoprire la terza carica dello Stato, la presidenza della Camera dei Deputati.

Ne sono convinte le amministratici pubbliche veronesi, consapevoli che la strada compiuta negli ultimi decenni in tema di parità di genere e di rappresentanza femminile al governo della cosa pubblica sia molta ma che si tratti di un percorso ancora lungo dove è necessario l’approfondimento delle pratiche e dei saperi che come un filo rosso sottostanno a tutte le logiche decisionali di oggi e di domani. Per governare bene non si può prescindere dalla conoscenza, dalla riflessione e conseguente consapevolezza e questo va fatto attraverso il dialogo intergenerazionale.

Un percorso da fare solo costruendo una rete trasversale tra le donne impegnate in politica, che metta insieme l’esperienza delle rappresentanti di lungo corso con l’entusiasmo e le energetiche idee delle nuove generazioni.

Sono queste le premesse che portano a Verona ‘Donne di Governo. La novità storica’, iniziativa promossa da Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di Governo per promuovere un dialogo tra tutte le donne che ricoprono un ruolo nell’ambito delle istituzioni comunali, regionali, nazionali, per generare reti di cooperazione oltre gli schieramenti partitici e mettere a fuoco insieme cosa significa oggi governare come donne in libertà e in fedeltà al proprio sentire.

A Verona l’incontro è co-organizzato con il Comune di Verona e si terrà venerdì 5 maggio nella sala Maffeiana del Teatro Filarmonico. Sono invitate tutte le donne elette o rielette alle ultime elezioni amministrative e politiche del territorio per dialogare sul tema “La trasmissione alle nuove generazioni”, ma anche cittadine e cittadini che vogliano iniziare o approfondire questo tipo di percorso.

“Sono davvero orgogliosa di questa iniziativa che l’assessorato alla Parità di Genere realizza insieme alla Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di Governo – ha detto la vicesindaca Barbara Bissoli -. Quella che vogliamo portare avanti è una rivoluzione gentile, che noi donne in Comune portiamo avanti con storie diverse ma accomunate dalla medesima volontà di compiere il bene per la comunità. Se per le giovani elette, l’impegno nella politica istituzionale appare ovvia, è meno scontata la consapevolezza di come si possa lavorare meglio, mettendo le radici nella propria differenza di essere donna”.

“Donne di Governo. La novità storica è uno spazio trasversale a tutte le appartenenze di partito. – dice Annarosa Buttarelli, direttrice scientifica e presidente della Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di Governo – In questo spazio di formazione e di relazione si incontreranno donne che hanno passione politica e desiderio di dare il loro contributo alla vita delle comunità, governando in relazione con le altre donne e in autonomia di giudizio e di pratica”.

“Il focus dell’evento del 5 maggio è proprio la trasmissione alle nuove generazioni – ha aggiunto la consigliera delegata alle Pari opportunità Beatrice Verzè-. Abbiamo la responsabilità come giovani donne di guardare a chi ha fatto tanta strada e dai cui prendere spunto e imparare. Dall’altra parte noi giovani donne che facciamo politica dobbiamo trasmettere alle nostre coetanee questa passione e soprattutto la capacità di guardare le cose con occhi diversi, sia di genere che di generazione”.

“Bene che non sia solo un incontro bensì un percorso – ha aggiunto la consigliera comunale Alessia Rotta-. Condivido con la prof. Buttarelli l’importanza delle parole ‘pensiero e ascolto’ così come ‘dovere e responsabilità’, non siamo qui per noi ma per le future generazioni. Non solo ci siamo, ma ci siamo tutte insieme, e questa e’ un’altra caratteristica che ci differenzia dal fare politica rispetto agli uomini.

Parteciperanno all’incontro “La trasmissione alle nuove generazioni” e dialogheranno tra loro Annarosa Buttarelli e Luana Zanella, Direttrice scientifica e Presidente della Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di Governo e Barbara Bissoli, Vice-sindaca del Comune di Verona, .Elena Bonetti, Deputata del Parlamento Italiano, Aurora Floridia, Senatrice della Repubblica Italiana , Alessia Rotta, Consigliera comunale di Verona e Vicepresidente della Società Autostrada del Brennero, Beatrice Verzè, Consigliera comunale di Verona – Pari opportunità

La partecipazione è gratuita previa iscrizione. Tutte le informazioni sul sito del Comune.