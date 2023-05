E’ l’Istituto Seghetti la Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo

Alla classe III^ C del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto Seghetti il riconoscimento di ‘Classe Ambasciatrice del Parlamento Europeo’. Premiati per aver portato avanti numerose attività di sensibilizzazione sui temi europei.

Avvicinare gli studenti alle istituzioni europee, per sensibilizzare studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, provenienti da diversi contesti educativi, sociali e geografici sulla democrazia parlamentare europea, il ruolo del Parlamento europeo e i valori europei. E’ questo l’obiettivo del progetto “Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo” (EPAS) per il quale è stata recentemente selezionata la classe III^ C del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto Seghetti di Verona, a cui è andato il riconoscimento di “Classe Ambasciatrice del Parlamento Europeo”, per aver portato avanti numerose attività di sensibilizzazione sui temi europei. Si tratta di attività strutturate per far conoscere alla propria comunità scolastica e a tutta la città la storia dell’Unione Europea e delle sue istituzioni tramite i canali social dell’Istituto (facebook e Instagram).

A complimentarsi, a nome dell’Amministrazione, con gli studenti e con gli insegnanti dell’Istituto Seghetti per il prestigioso obiettivo raggiunto è stata oggi dall’Assessora alle Politiche educative e Scolastiche Elisa La Paglia. Presenti il Coordinatore Didattico Istituto Seghetti – Figlie del Sacro Cuore di Gesù Mauro Pavoni, il referente del progetto – Istituto Seghetti Davide Peccantini, la coordinatrice classe III^ C – Istituto Seghetti Emma Roberti, e la studentessa classe III^ C – Istituto Seghetti Marta Malaman.

“Sono felice di poter dare luce a progetti positivi come questo perché facendoli conoscere si possono moltiplicare – ha detto l’assessora alle Politiche educative Elisa La Paglia -.A breve porteremo nelle biblioteche comunali testi e volumi sulla storia e le attività delle istituzioni europee, ognuno nel suo ruolo può contribuire a far conoscere l’Unione Europea”.

Il programma “Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo” (EPAS) dà agli studenti la possibilità di comprendere i propri diritti di cittadini dell’UE e di scoprire in che modo partecipare attivamente ai processi democratici dell’UE: cosa significa essere cittadini europei, qual è il ruolo del Parlamento Europeo nel processo decisionale e legislativo, quanto importante è il voto di ciascuno di noi alle elezioni europee, come partecipare a costruire il futuro dell’Europa.

Il progetto si rivolge alle studentesse e agli studenti del terzo e quarto anno di scuola secondaria di II° grado. Gli studenti della III^ C del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto Seghetti, affiancati dal professore di Diritto Davide Peccantini e dalla coordinatrice di classe Prof.ssa Emma Roberti, con la supervisione del Coordinatore Didattico dell’Istituto Mauro Pavoni, hanno avviato un progetto didattico suddiviso in due fasi: una prima fase con attività interne alla scuola e una seconda fase con apertura all’esterno dell’Istituto, che ha visto l’incontro con autorità delle istituzioni locali e la partecipazione ad eventi pubblici cittadini.

Al completamento del programma la scuola è stata certificata come Scuola Ambasciatrice, i docenti sono stati insigniti del titolo di ambasciatori senior e gli studenti del titolo di ambasciatori junior e parteciperanno ad eventi calendarizzati del Festival dell’Europa (4-12 maggio 2023) e alla premiazione Scuole Ambasciatrici del Veneto a Mestre (17 maggio 2023).