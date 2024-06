Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. Servizi utili ai cittadini

Nel prossimo fine settimana si vota per il rinnovo del Parlamento europeo.

La votazione si svolgerà nei giorni di sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle 23, e di domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle 23.



L’elettore, per votare, deve esibire al presidente di seggio la tessera elettorale personale (o un attestato sostitutivo) e un documento di riconoscimento.

In caso di tessera smarrita o di spazi disponibili esauriti è possibile richiedere una nuova scheda elettorale e ritirarla allo Sportello Protocollo Informatico a Palazzo Barbieri in piazza Bra (Ultima data di consegna venerdì 7 giugno) oppure nella sede degli Sportelli territoriali o in via Pallone.

Chi viene iscritto nelle Liste elettorali del Comune di Verona per la prima volta (ad esempio chi diventa maggiorenne, chi acquisisce la cittadinanza italiana, chi trasferisce la residenza da un altro Comune) riceve al proprio indirizzo di residenza la tessera elettorale. In caso di mancato recapito, la tessera rimane in giacenza per il ritiro.

Fino a giovedì il servizio viene effettuato su prenotazione attraverso la modalità on line tramite FILAVIA BOOKING APP, per il ritiro dopo tre giorni lavorativi oppure telefonando al numero 045 2212210, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18.

Da venerdì il servizio sarà ad accesso libero allo Sportello di via Pallone con i seguenti orari: venerdì 7 giugno dalle ore 13 alle ore 18, sabato 8 giugno dalle ore 9 alle ore 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23.

Numero Verde. Per informazioni è disponibile numero verde gratuito 800 300 170, attivo nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; durante l’intero orario di apertura dei seggi.

Con la chiamata all’800300170, completamente gratuita, si possono chiedere all’Ufficio Elettorale informazioni sulle consultazioni, ad esempio: gli orari e le sedi di voto, informazioni sulle sezioni elettorali; seggi privi di barriere architettoniche e servizi di trasporto speciale; tessera elettorale (in caso di smarrimento, di trasferimento di residenza, ecc.); problematiche legate al voto domiciliare o al voto assistito; modalità di riscossione onorari componenti di seggio

Tutte le informazioni sul sito del Comune