Estate 2023. Accoglienza ‘On the road’ per oltre 40 mila visitatori, grazie all’attivita’ di una cinquantina di studenti

Grande successo del progetto che ha coinvolto ragazzi e ragazze di 9 istituti superiori veronesi.

Dal 20 giugno ai primi di settembre hanno accolto turisti e visitatori per dare informazioni su cosa fare e cosa vedere in città.

Due i punti informativi posizionati in stazione Porta Nuova e piazza Bra, con attività dalle 9.30 alle 17.30.

Facilmente riconoscibili a bordo dei caratteristici tricicli con carrettino giallo hanno lavorato per tutta l’estate facendo da ‘ciceroni’ in piazza Bra e in stazione, location scelte non a caso per l’importante flusso di turisti che vi transita. Sono i ragazzi e le ragazze del progetto ‘On The Road 2023’, che nella 22^ edizione ha registrato la partecipazione di una cinquantina di studenti delle scuole superiori veronesi.

Dopo un corso di preparazione svolto in aula, si sono messi alla prova direttamente, svolgendo un’esperienza a contatto con il pubblico, distribuendo materiale informativo turistico e cercando di dare indicazioni utili e pratiche a ben 41.544 turisti, 29.062 stranieri e 12.482 italiani.

Il progetto On The Road è sostenuto e promosso dall’Assessorato alle Politiche giovanili e organizzato dal CTG Centro Turistico Giovanile di Verona APS. Un’opportunità di crescita formativa per i ragazzi, oltre che un valore aggiunto per la promozione del territorio.

“Sicuramente è un progetto di formazione, crescita e confronto che permette a tanti ragazzi e ragazzi di mettersi in gioco attraverso un’attività di accogliere particolare, che per molti aspetti diventa, in particolare alla stazione di porta Nuova, un primo punto di approdo informativo per chi arriva in città – ha spiegato l’assessore Jacopo Buffolo –. Una possibilità per sperimentare, sotto diversi punti di vista, le proprie capacità, svolgendo un’esperienza a contatto con il pubblico che permette di acquisire sicurezza e confidenza nel comunicare in lingua straniera. Oltre al servizio per i turisti è anche occasione di arricchimento riguardo le peculiarità storico artistiche del territorio”.

Sono stati coinvolti studenti provenienti dai principali istituti superiori: Liceo Messedaglia, Liceo Fracastoro, Liceo Galilei, Liceo Maffei, Istituto Copernico-Pasoli, Istituto Marco Polo, Istituto Einaudi, Liceo Mondin e Agli Angeli.

Il bilancio del progetto è stato illustrato oggi in municipio dall’assessore alle Politiche giovanili Jacopo Buffolo insieme al presidente CTG Centro Turistico Giovanile Comitato Provinciale Fabio Salandini e il coordinatore del progetto On The Road Michele Marafioti. In rappresentanza degli studenti partecipanti sono intervenuti, Sara Valdes dell’Istituto Einaudi e Marco Parlato del Liceo Maffei.

“Un grande laboratorio di esperienze – ha detto Fabio Saladini –, dove i ragazzi e le ragazze possono sviluppare competenze trasversali, una importante occasione di crescita personale oltre che formativa”.

“Una esperienza che acquisisce sempre un positivo riscontro da parte degli studenti coinvolti, che anche quest’anno hanno dato supporto a molti visitatori, con oltre 40 mila contatti – ha aggiunto Michele Marafioti –. Il progetto è un ottimo banco di prova in cui la formazione preventiva dei ragazzi è un punto di forza importante, per conoscere il territorio e la sua offerta turistica, di cui spesso non sono a conoscenza”.