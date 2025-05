Festa del Santo Patrono 2025 appuntamento in Piazza San Zeno il 20 e 21 maggio

Verona celebra San Zeno: giochi, musica e spettacoli per tutti nella tradizionale Festa del Patrono. Mercatino dell’artigianato, giochi e intrattenimento per i più piccoli. E ancora, i “40 anni Gialloblù” con il racconto dei protagonisti, la musica dei “Contrada Lorì” e “L’Hot Shot Party 90 & 2000”. Food & beverage, con proposte internazionali e della tradizione

Tornano i festeggiamenti per San Zeno, patrono della città. Il 20 e 21 maggio Verona festeggia con un evento ad hoc la Festa del Santo Patrono San Zeno. Il cuore della manifestazione sarà nella suggestiva Piazza San Zeno, insieme ai Giardini di Piazza Pozza, per due giornate ricche di eventi, musica, spettacoli, mercatino dell’artigianato e attività ludiche, tra memoria storica e voglia di stare insieme.

“Un’iniziativa particolarmente sentita e voluta dai residenti del quartiere, non a caso i protagonisti di spettacoli e iniziative sono tutti locali – ha spiegato l’assessora alle Manifestazioni Alessia Rotta- . Un programma ricco di eventi che partiranno già martedì 20 maggio, con musica, attività per i bambini e le bambine e gastronomia di qualità”.

Il programma prenderà il via martedì 20 maggio, a partire dalle ore 18.00, con l’apertura dell’area giochi bimbi, allestita nella vicina Piazza Pozza. A fare da colonna sonora della serata, un tuffo nei ricordi con “La storia musicale di Verona”, una speciale selezione musicale che traccia dopo traccia vuole andare a ripercorrere e a riscoprire l’identità sonora della città scaligera.

Alle ore 20.00, sarà invece il momento di uno spettacolo dal titolo evocativo: “Habemus Sanctus – La bella orchestra per San Zeno”, presentato dalla Contrada Lorì. Un omaggio musicale al Santo Patrono, che fonde atmosfere popolari, linguaggi contemporanei e suoni coinvolgenti, per un concerto contraddistinto dal suono folk e dal racconto creato della band veronese.

Mercoledì 21 maggio vedrà una mattinata interamente dedicata alle famiglie e alla comunità. Dalle ore 10.00 partirà “La San Zeno dei Bambini”, un ricco palinsesto di giochi, laboratori e spettacoli distribuiti tra i Giardini di Piazza Pozza e Piazza San Zeno, in collaborazione con l’associazione ABEO, che da anni è attiva nel sostegno ai bambini con patologie oncoematologiche. L’iniziativa “Gioca con ABEO” prevede attività ludiche aperte a tutti, con l’obiettivo di far divertire i più piccoli e, al contempo, sensibilizzare i genitori sull’importanza del sostegno attivo a realtà come ABEO.

La mattinata sarà animata dalla simpatia di Elettra, con il laboratorio di trucco creativo per bambini (ore 10.30 – 12.00), seguito dallo spettacolo di bolle di sapone (ore 12.00 – 13.00) e un momento di baby dance (ore 13.00 – 13.30). Spazio anche alla musica partecipativa, con il laboratorio “Suoniamo Insieme”, a cura de Il Giardino dei Linguaggi, pensato per i bambini dai 2 ai 6 anni (ore 11.00 – 12.00).

Durante l’intera due giorni, saranno presenti in piazza numerosi food truck e punti beverage, con proposte gastronomiche

che vanno dalle specialità locali e regionali fino alle cucine internazionali.

Il pomeriggio del mercoledì si aprirà alle ore 17.00 con il momento celebrativo: “40 anni Gialloblù”, per ricordare lo storico scudetto dell’Hellas Verona 1984/1985, a quarant’anni da quell’impresa sportiva che ha segnato la storia della città. A condurre l’evento il giornalista Nicolò Brenzoni, affiancato da Il Bifido, con la presentazione dell’album musicale celebrativo “Hellas Verona – DISCO SCUDETTO”, prodotto da Saifam Group.

Sarà l’occasione per incontrare alcuni ex calciatori dello scudetto, insieme ad amici, protagonisti di quegli anni e personalità del mondo sportivo e culturale cittadino. Saranno presenti il Papà del Gnoco e le maschere del Carnevale di Verona.

L’accompagnamento vedrà come protagonista Fabio “Rocco” Casarotti de I Nuovi Cedrini, storica formazione veronese, accompagnato dal maestro Davide Mirandola.

Inoltre, nella giornata di mercoledì, Piazza San Zeno ospiterà fin da l mattino anche numerosi espositori di artigianato creativo e handmade.

A chiudere in bellezza, a partire dalle ore 19.00, la piazza si trasformerà in una pista da ballo con “Hot Shot Party: ‘90 & 2000 in Da House”. Un dj set tutto da ballare, dedicato agli amanti delle hit che hanno fatto la storia degli ultimi decenni. Dai ritmi eurodance ai successi pop, un vortice di energia per salutare la festa con il sorriso

. L’ingresso a tutti gli eventi è libero.

La Festa del Santo patrono è un evento organizzato da Associazione Culturale Retrobottega.



In collaborazione con Studioventisette e Doc Servizi.