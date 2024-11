Festa dell’Albero 2024. A San Massimo i bambini costruiscono un nuovo giardino

Nell’area verde di via Sant’Euprepio, angolo di via Liruti a San Massimo, si è svolta oggi una grande Festa dell’Albero, con tanti bambini e bambine venuti appositamente dall’I.C. 14 San Massimo per dare il loro contributo nella realizzazione del nuovo giardino attrezzato a servizio della comunità. L’edizione della Festa dell’Albero di quest’anno si intitola infatti “Gli alberi ci danno tanto. Ora tocca a noi”, uno slogan scelto proprio per stimolare l’impegno civile nei confronti della natura, partendo dall’educazione dei più piccoli verso la presa in cura del verde che ci circonda. L’iniziativa è stata promossa da Legambiente Veneto insieme a BCC Veneta Credito Cooperativo e il Comune di Verona.

Presenti, oltre all’assessore ai Giardini e Arredo urbano Federico Benini, Riccardo Olivieri presidente della Circoscrizione 3^, Luigi Lazzaro presidente Legambiente Veneto, Simone Facci consigliere e vicepresidente del Comitato Esecutivo BCC Veneta, Germana Cameraria secondo collaboratore della Dirigente dell’I.C. 14 San Massimo, Andrea Gentili vicepresidente del Circolo Legambiente Verona.

“Una bella giornata di festa – ha sottolineato l’assessore Federico Benini – che contribuirà al completamento dell’intervento di sistemazione della nuova ampia area verde a disposizione della cittadinanza. Entro la primavera nel nuovo giardino saranno posizionate anche delle panchine e installata l’illuminazione. Da oggi a San Massimo c’è un polmone verde in più. Un’area di 2.400 mq abbandonata è da oggi fruibile. Continua il percorso dell’Amministrazione per creare nuovi parchi per la città”.

L’area, per anni terreno incolto e abbandonato, è ora interessata da un completo intervento di riqualificazione che ha portato ad una prima fase di riordino alla quale è seguita la realizzazione dei percorsi-vialetti di camminamento e, soprattutto, oggi, alla piantumazioni di una decina di alberi e di 180 arbusti. Questi ultimi sono stati piantati nella mattinata dai giovani volontari giardinieri e diverranno col tempo una grande siepe posta attorno al parco.

Gli alberi piantati sono rispettivamente: 4 aceri campestri, 2 carpino bianco, 2 ontani neri e 2 querce.