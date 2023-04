Filobus. I cantieri dei prossimi 6 mesi, 1 piano a disposizione della citta’

Interessano soprattutto la Zai e Borgo Roma. Per andare incontro il più possibile ai cittadini, vengono date informazioni dettagliate con una campagna di comunicazione specifica. Già coinvolti numerosi istituti scolastici.

Dopo il grande cantiere di via Città di Nimes in partenza il 21 aprile, altri 9 interventi legati al filobus prenderanno il via in modo scaglionato nei prossimi mesi. Si tratta di lavori che impatteranno poco e nulla sulla viabilità, la maggior parte dei quali vanno a concludere operazioni già iniziate in passato.

La maggior parte dei cantieri saranno concentrati in Zai e in Borgo Roma, solo un paio in Borgo Venezia, e comunque tutti distanti da quello di via Città di Nimes.

Come anticipato nelle scorse settimane, il progetto filobus è accompagnato da una campagna informativa ad hoc, che anticipa di alcuni mesi l’avvio dei cantieri quartiere per quartiere e che raggiungerà cittadini e residenti sia offline che online. A breve sarà disponibile anche un sito web interamente dedicato all’opera, con mappe dettagliate dei lavori, tempo di inizio e fine cantieri, modifiche alla viabilità che saranno sviluppate nel dettaglio sulla base di specifiche valutazioni.

Verrà data priorità al trasporto pubblico locale, sono già in corso gli incontri con gli istituti scolastici cittadini per informare docenti ma soprattutto studenti e genitori delle modifiche alla viabilità che interesseranno i diversi quartieri.

Quanto ai nuovi cantieri, comporteranno la chiusura solo parziale di strade e vie. Tra i più rilevanti, quello in viale del Commercio, a cui è legata anche la realizzazione di una pista ciclabile che favorirà finalmente la mobilità sostenibile nella parte a sud della città. Interessante anche l’intervento sul parco di Santa Teresa, che non riguarderà minimamente la viabilità circostante visto che si concentrerà sul confine ovest per creare il canale dedicato al filobus.

“Come già anticipato, quello di via Città di Nimes non sarà l’unico cantiere a partire, ce ne sono altri di diversa durata da qui a fine anno e comporteranno chiusure solo parziali di alcune strade – ha detto l’assessore alla Mobilità e Traffico Tommaso Ferrari-. Stiamo preparando la viabilità di dettaglio che sarà frutto della concertazione tra diversi attori, il nostro obiettivo è comunicare in anticipo ogni tappa dell’opera. Siamo al fianco di cittadini e cittadine, lavoratori e lavoratrici che vivranno sicuramente dei disagi, credo però che una città non debba avere paura dei cantieri perché è grazie a questi che si trasforma, le vicine Padova, Brescia e Firenze lo dimostrano. Sono certamente cantieri impattanti ma che porteranno benefici importanti, pensiamo solo all’unificazione dei sottopassi di via Città di Nimes che rivoluzionerà la mobilità pubblica rendendola più veloce. Con opere di questo tipo bisogna saper gestire i disagi, mitigarli al massimo e comunicarli al meglio”.

Questo il cronoprogramma dei cantieri da qui ai prossimi 6 mesi.

In Circoscrizione 7^: via Aldo Fedeli, da giugno a inizio agosto; via Girolamo dalla Corte, prima settimana di giugno.

In Circoscrizione 4^: viale del Lavoro da luglio a dicembre, viale delle Nazioni da fine maggio a metà agosto, via Giuliari- via Tunisi dalla prima settimana di maggio, via Comacchio a maggio e giugno, via Scuderlando a giugno, al Parco Prusst da metà aprile a inizio luglio, viale del Commercio da fine maggio per i 6 mesi successivi.

“Sono tutti cantieri che non interferiscono con via Città di Nimes – ha spiegato il presidente di Amt3 Giuseppe Mazza-. Questa programmazione interessa i prossimi sei mesi, come già annunciato stiamo partendo anche con una campagna di comunicazione specifica, l’idea è quella di ‘vestire’ i cantieri di tutte le informazioni utili, ai cittadini interessa sapere quando finiranno. La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della delibera del Cipess ci garantisce il finanziamento statale, per l’azienda significa poter proseguire con la programmazione dei lavori e rispettare il cronoprogramma”.

“Sono due le priorità su cui la Polizia locale si sta concentrando, il trasposto pubblico e le scuole –ha detto il comandante della Polizia locale Luigi Altamura-. Dal 21 aprile verranno attivate misure drastiche e stiamo incontrando gli istituti scolastici per informare docenti, studenti e genitori. Massima attenzione anche ai piani di emergenza per alcuni cantieri, sarà sempre possibile raggiungere servizio dell’ospedale di Borgo Roma, non ci saranno mai strade chiuse completamente e si andranno ad individuare percorsi alternativi. La Polizia locale è sottoposta ad un grande sforzo, abbiamo chiesto risorse che sono assolutamente necessarie. Sta per inziare il Vinitaly – ha aggiunto Altamura-. Chi può eviti di transitare se non necessario in Zai lunedì, martedì e mercoledì, daremo priorità ai visitatori della manifestazione e ai residenti. Verrà creata una corsia preferenziale ad hoc per il trasporto pubblico che, in queste occasioni deve dare il meglio”.

I cantieri nel dettaglio

Via Aldo Fedeli da Via Caperle a Via Cernisone. Corsia Lato Sud. Lavori su parte della carreggiata in direzione est con realizzazione della nuova pavimentazione e delle banchine di fermata. Sarà consentito il transito in direzione centro. Nel senso opposto verrà predisposta una viabilità alternativa. Da inizio giugno alla prima settimana di agosto.

Via Girolamo dalla Corte. Lavori di rifacimento della pavimentazione da Via Montorio a Via Banchette. Corsia Lato Est (solo 1/3 della carreggiata) La circolazione è garantita in entrambe le direzioni di marcia. Prima settimana di giugno

Viale del Lavori. Realizzazione cavidotto e pavimentazione stradale da Fiera direzione Nord. I lavori verranno realizzati gradualmente in modo da ridurre l’impatto sulla viabilità garantendo in direzione centro sempre una corsia di marcia. Da luglio a dicembre

Viale delle Nazioni.Realizzazione del canale stradale, cavidotto, banchine di fermata e pavimentazione nell’ambito del progetto filovia. I lavori interesseranno una corsia per senso di marcia, garantendo la viabilità in entrambe le direzioni. Da fine maggio a metà agosto.

Via Giuliari Via Tunisi. Rifacimento della pavimentazione stradale di parte della carreggiata. Nella settimana di lavori sarà consentito il transito in un solo senso di marcia. Prima settimana di maggio

Via Comacchio Corsia. Lato Nord Realizzazione banchine di fermata e pavimentazione stradale sia del tratto oggi già carrabile sia del tratto realizzato ex novo Nel mese di maggio e giugno

Via Scuderlando. Interventi puntuali che non condizionano la circolazione. Montaggio pali della linea di trazione e completamento della banchina. Il cantiere occuperà solo parte della carreggiata consentendo la viabilità.

Parco Prusst. Realizzazione del canale dedicato al filobus sul confine ovest. Nel corso dell’anno sarà ampliato il parco di Santa Teresa. Da metà aprile a inizio luglio

Viale del Commercio. Installazione dei pali, delle banchine di fermata, del cavidotto e della pista ciclabile, nonché della pavimentazione stradale. Il cantiere occuperà solo parte della carreggiata consentendo la viabilità. Da fine maggio per i 6 mesi successivi.