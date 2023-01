Forte Procolo. La riqualificazione parte dal verde

Da oggi lavori di sistemazione sui primi 7 ettari dell’area verde.

Il primo stralcio d’intervento porterà alla sistemazione di oltre 70 mila metri quadri, con un costo complessivo di 1milione 200mila euro.

Previsto nell’arco di due anni la realizzazione di un nuovo parco pubblico, una iniziativa che si inserisce nel progetto ‘Città Sane Oms’.

E’ partita la sistemazione e la riqualificazione di Forte Procolo, con la pulizia dell’ampia area boschiva, delle mura e delle coperture in terra. Si tratta del primo stralcio del più allargato programma d’intervento che punta alla riqualificazione di oltre 70 mila metri quadri di verde, in un’area strategica tra i quartieri Navigatori, Saval e Catena.

I lavori, iniziati questa mattina, stanno procedendo con la sistemazione dei primi 7 ettari che circondano il Forte, anch’esso oggetto dell’intervento appena sarà completata la fase di trasferimento dal Demanio. L’area, prima di competenza Militare, non è più utilizzata dal 1990.

La copertura dei costi del primo stralcio, pari a 410 mila euro, è stata prevista nel 2021 dalla precedente amministrazione che non ha però dato avvio ai lavori.

Da oggi, invece, gli interventi entrano nel vivo.

Nei mesi scorsi da parte della Giunta è stata confermata anche la copertura finanziaria dei due successivi stralci d’intervento, che riguarderanno sia il proseguo della sistemazione del verde che i lavori per il recupero del Forte.

Sul posto, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, si è recato oggi l’assessore ai Giardini Federico Benini.

“Si tratta di un intervento particolarmente atteso dalla cittadinanza – ha sottolineato l’assessore Benini –. Da anni mi occupo come consigliere di quest’area e della sua possibile riqualificazione in favore della città. I lavori di pulizia iniziati oggi ci consentiranno di avere un’idea più chiara sulla situazione, e daranno la possibilità ai tecnici di effettuare tutte le rilevazioni sul Forte, necessarie per il completamento dell’iter di trasferimento dal Demanio, ormai imminente. L’opera complessiva di riqualificazione avrà un costo di circa 1milione 200mila euro, con già finanziati il primo e il secondo lotto d’intervento. In circa due anni puntiamo ad avere l’area completamente ripulita per essere messa a disposizione della città, con un nuovo grande parco pubblico”.

Città Sane Oms. La riqualificazione di Forte Procolo è fra i progetti che l’Amministrazione ha scelto di inserire nell’ambito delle ‘Città Sane Oms’, la Rete di Comuni italiani, a cui il Comune di Verona ha aderito lo scorso novembre, che punta ad accrescere il benessere dei cittadini e delle cittadine, con interventi migliorativi in ambito urbanistico, sociale, sanitario e culturale.

Intervento. Primo stralcio. I lavori proseguiranno per circa un mese.

Poi, con il secondo stralcio, già finanziato per 390 mila euro, sarà dato avvio alla realizzazione del nuovo giardino pubblico.

Inoltre, esterne al compendio, saranno effettuate opere di demolizione e di ricostruzione per il riallineamento della recinzione al fine di individuare un nuovo accesso da via G. Da Verrazzano o da via Magellano, sul quartiere Catena.

Con il terzo stralcio saranno infine previsti, con uno stanziamento di spesa pari a 410 mila euro, interventi di sistemazione anche sulla struttura del Forte.