Giornata dell’Unita’ nazionale, al Camploy la lezione spettacolo sulla Costituzione, l’Inno e la Bandiera

Tra due giorni si festeggia la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, istituita nel 2012 proprio per ricordarci l’importanza di questi valori.

Un’occasione per ripensare ai valori che sono alla base della nostra convivenza come cittadini e per riaffermare la nostra identità nazionale, cioè l’idea che facciamo tutti parte dello stesso Paese, che ha cominciato a riunirsi proprio in un lontano 17 marzo, quello del 1861.

Per diffondere tra i giovani questi valori e promuoverne la conoscenza oggi al teatro Camploy si è tenuta la speciale lezione spettacolo dello storico Michele D’Andrea alla quale hanno partecipato gli studenti delle scuole superiori di Verona e provincia.

Presenti le autorità cittadine: il Comandante delle Forze Operative Terrestri di Supporto dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata Massimo Scala, il sindaco Damiano Tommasi con l’assessore alle Politiche giovanili e alla Memoria storica Jacopo Buffolo, il vicario del Prefetto Anna Maria Loizzo, il presidente della Provincia Flavio Massimo Pasini.

“La bandiera è il nostro simbolo di identità nazionale che deve renderci tutti orgogliosi e farci sentire quel senso di unità che dobbiamo tramandare e difendere – ha detto il sindaco Tommasi-. La fascia tricolore che indossano i sindaci e le sindache italiane fa sentire forte la responsabilità di rappresentare le nostre comunità. Io che ho avuto la fortuna e l’onore di indossare anche il tricolore della nazionale posso dire che quello che accade alla squadra equivale a ciò che accade ad un Paese che si riunisce sotto la propria bandiera e che la riconosce come simbolo della propria unità nazionale, che deve essere una bandiera ‘per’ e non una bandiera ‘contro’, ricordando che è nata in un momento storico in cui si cercava l’unità”.

“Spesso le bandiere vengono usate per identificare una diversità, uno scontro o un confine, devono invece essere braccia aperte e rappresentare il nostro orgoglio di essere figli e figlie di una storia da raccontare e da scrivere – ha affermato l’assessore Buffolo-. Farlo con i giovani attraverso una lezione spettacolo che in modo gioioso e originale ha raccontato l’Ottocento italiano e la nascita degli inni nazionali”.

Al termine della lezione si è svolta la cerimonia dell’Alzabandiera preceduta dal canto dell’Inno nazionale.