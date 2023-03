Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di mafia”. Il messaggio ai giovani del sindaco Damiano Tommasi e del conduttore PIF

Nella lotta alla mafia non ci sono super eroi, ma persone normali che con coraggio si sono battute per quello che credevano . Ecco allora che tutti, nel loro piccolo, possono fare qualcosa, non serve essere ‘eccezionali’ per dare il proprio contributo. La mafia è un male da combattere tutti insieme, facendo ciascuno la propria parte, giovani compresi.

Sono andati a casa con questo messaggio gli studenti e le studentesse che oggi hanno partecipato al Teatro Filarmonico alla “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, promossa dalla Regione Veneto e realizzata da Avviso Pubblico in collaborazione con Libera Veneto e con il patrocinio del Comune di Verona.

“Progetti come questi consentono di seminare quegli anticorpi necessari alla nostra società per difendersi da un sistema criminoso che purtroppo è presente anche sul nostro territorio, dobbiamo esserne consapevoli e alzare ulteriormente l’asticella dell’attenzione- ha detto il sindaco Damiano Tommasi nel suo intervento-. Le risorse e la produttività del nostro territorio lo rendono attrattivo alla mafia stessa, da qui la necessità di fare rete e metterci tutti in connessione tutti, dalle istituzioni ai giovani, cittadini e cittadine, per scardinare gli elementi di criticità”.

Il sindaco ha poi sottolineato come“alla base delle giornate dedicate alla memoria deve esserci l’impegno di tutti affinchè ne custodiscano il significato e si possano concretizzare azioni per il futuro. L’iniziativa di oggi lo dimostra, perché è il frutto di un percorso che parte da lontano e portato avanti dai giovani e dalla Regione che crede in questi messaggi e in questo impegno. Crediamo che Verona abbia bisogno di prendere consapevolezza di alcuni fenomeni che sono forse meno evidenti ma sicuramente più pericolosi di tanti altri. Da qui la scelta dell’Amministrazione di dare specificità all’assessorato alla Legalità, Trasparenza e Sicurezza, perché per guardare al futuro bisogna seminare, essere insieme e condividere valori comuni”.

“Assistere alla presentazione dei lavori preparati dalle scuole è stato emozionante – ha detto l’assessora alla Sicurezza, Legalità e Trasparenza Stefania Zivelonghi-. L’entusiasmo e la passione dei ragazzi, con la loro bella gioventù, costituisce per noi Amministratori una spinta preziosa nel perseverare con determinazione nel percorso di contrasto alle mafie e al metodo mafioso che purtroppo, come accertato anche dalle recenti pronunce della magistratura, hanno trovato nel nostro territorio spazi di espansione. La giornata di oggi, se ce ne fosse bisogno, ha costituito un’ulteriore conferma dell’estrema importanza del ruolo della scuola e del lavoro degli insegnanti.

Infine un pensiero speciale alle eccellenze della nostra Polizia Locale che con gli agenti scelti Cavallini e Massella ha avuto dalla Regione il giusto riconoscimento, che si aggiunge, a poche settimane di distanza, al prestigioso premio ANCI Sicurezza Urbana 2022 consegnato a Roma al Gruppo Anticontraffazione della PL di Verona”.

Ospite di eccezione, con un video collegamento, Pierfrancesco Diliberto, alias PIF, autore e conduttore televisivo, che ha parlato agli studenti e alle studentesse presenti al Teatro, invitandoli a non diversi pensare per forza eroi o persone eccezionali per dare il proprio contributo nella lotta alla mafia così come nelle battaglie importanti della vita. “Le vittime della mafia si sono battute con coraggio per i propri valori, consapevoli che ciascuno può e deve fare la propria parte”, ha detto Pif.

Per la Polizia locale, ha ricevuto il Premio Legalità e Sicurezza 2023 “dimostrando spiccate capacità professionali e non comune intuito investigativo l’Agente Scelto Giambattista Cavalli, coadiuvato dall’Agente Alberto Massella, in servizio presso il Laboratorio Analisi Documentale del Corpo di Polizia Locale di Verona, che ha posto in essere articolate indagini di polizia giudiziaria che hanno portato alla luce vari sodalizi criminali, ramificati nel tessuto sociale, dediti alle intestazioni fittizie di veicoli che venivano ceduti dai gruppi criminali a soggetti legati alla criminalità organizzata e venivano utilizzati per commettere una pluralità di azioni illecite, tra cui rapine ai danni di soggetti deboli quali persone anziane e fragili”.

Questi i premiati dalla Regione Veneto con il Premio Legalità e Sicurezza 2023. Per la Polizia di Stato, Ispettore Rocco Caccetta della Questura di Verona, Sostituto Commissario coordinatore Guglielmo Cassel della Squadra Mobile di Belluno, Ispettore Superiore Davide Boaretto della Questura di Padova, vice Ispettore Andrea Montinari della Questura di Padova, assistente Capo Coordinatore Salvatore Caiazza- Questura di Treviso, sostituto Commissario Antonio Duomo – Questura di Treviso, agente Loris Seminerio – Questura di Treviso, agente Alberto Crispo della Questura di Venezia.

Per l’Arma dei Carabinieri: il personale della Sezione Anticrimine di Padova del Raggruppamento Operativo Speciale, vice brigadiere Domenico Ariemma della Stazione di Conselve, maresciallo maggiore Vincenzo Reggio della Stazione di Parona di Valpolicella.

Per la Guardia di Finanza: tenente Alessandro Cavaiuolo della Sezione Informativa Comando Regionale Veneto.

Per la Polizia Locale: agente scelto del corpo di Polizia Locale di Verona Giambattista Cavalli, ’assistente del corpo di Polizia Locale di Venezia Mirco Scalabrin, vice commissario del consorzio di Polizia Locale “Alto Vicentino” Marco Borgo.

All’incontro sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, il Coordinatore provinciale di Avviso Pubblico Daniele Zivelonghi e il Co-referente regionale di Libera Veneto Pier Mario Fop. A condurre i lavori Pierpaolo Romani, Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico.

Qui il video clip dell’inizativa