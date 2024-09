Giornate della didattica. Quasi 2 mila persone agli incontri formativi sulla salute dell’infanzia promossi quest’anno per la prima volta

Una prima edizione che ha registrato numeri davvero importanti in termini di partecipazione, con mille persone coinvolte, fra genitori, nonni, baby sitter e insegnanti, e 800 giovani, fra studenti e studentesse delle quinte superiori degli istituti Giorgi, Marconi, Lorgna-Pindemonte, Liceo Artistico, Copernico Pasoli e Marco Polo. E’ questo il risultato ottenuto dalla giornata formativa realizzata in Gran Guardia sabato 14 settembre. Il terzo e ultimo appuntamento dei due giorni di incontri programmati con l’evento ‘Chi salva un bambino salva il mondo intero’, proposto quest’anno dal Comune di Verona nell’ambito delle Giornate della Didattica 2024.

Sabato, in particolare, si è tenuto il corso teorico-pratico, aperto a tutta la cittadinanza, di prevenzione del soffocamento, taglio in sicurezza degli alimenti, tecniche di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, che prevedeva il rilascio dell’attestato e della ‘valigetta salvavita’.

“E’ la prima volta che le Giornate della Didattica si aprono al tema della salute – spiega l’assessora alle Politiche scolastiche e alla Salute Elisa La Paglia –, sviluppando un programma anche in collaborazione con Ulss9, con incontri sui temi dei disturbi dell’apprendimento, dell’alimentazione a scuola, della fobia scolare, dei disturbi indotti dall’eccessivo o precoce utilizza dei device. Un impegno importante che ha ottenuto una grande risposta di pubblico, che conferma l’interesse e la necessità di affrontare questi temi. In tutto ci sono state 1800 persone formate in due giorni grazie a 90 volontari provenienti da tutta Italia. Proseguiremo su questa strada”.