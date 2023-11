Giovani generazioni contro la violenza di genere. Per cambiare davvero serve una nuova educazione

Dal 13 novembre, in Circoscrizione 3^ e 8^, un nuovo ciclo di incontri sulla violenza di genere nelle relazioni. Aperto a tutta la cittadinanza, con una particolare attenzione a genitori e ragazzi e ragazze adolescenti.

Le sole parole non bastano, contro la violenza di genere servono azioni concrete per un vero cambio di direzione, a partire dai giovani. Perché il problema ‘Riguarda anche te’, come evidenzia il titolo del nuovo progetto pilota rivolto a giovani dai 13 ai 16 anni che, a partire dal 13 novembre, si terrà nelle Circoscrizioni 3^ e 8^. Un ciclo di incontri sulla violenza di genere nelle relazioni, a cui potrà partecipare tutta la cittadinanza, in particolare genitori e ragazzi e ragazze adolescenti.

Sei appuntamenti in programma fino a fine mese, che puntano a formare e informare giovani e non solo su cos’è la violenza di genere, differenziando i rapporti d’amore dai rapporti di maltrattamento, approfondendo le nuove forme di violenza psicologica, le dinamiche della violenza di coppia e altri temi affini, per diffondere la cultura dell’anti-violenza e fornire strumenti utili per cogliere i segnali d’allarme che caratterizzano le relazioni abusanti.

“Un intervento molto importante che sarà realizzato sul territorio – sottolinea la consigliera comunale delegata alle Pari Opportunità Beatrice Verzè –. ‘Riguarda anche te’ è una presa d’atto collettiva rispetto ad un fenomeno che non può e non deve riguardare solo la vittima. Un progetto che presuppone un’opera di formazione seria rivolta ai giovani, nel tentativo concreto di costruire un domani migliore, fatto di uomini e donne più consapevoli. Ci vuole un agire concreto per cambiare d’avvero le cose e non solo parole. Questo è l’inizio di un percorso che vogliamo si estenda presto su tutto il territorio cittadino”.

L’iniziativa, che rientra fra gli appuntamenti promossi in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne (25 novembre), è promossa dal Centro Formazione Antiviolenza P.e.t.r.a. (CFA) con il sostegno delle Circoscrizioni 3^ e 8^.

Gli incontri si terranno lunedì 13, 20, 27 novembre alle ore 20.30 in Circoscrizione 3^ nell’ Auditorium Scuole Pacinotti in via Giovanni Fattori 13. Per iscrizioni: presidente.circoscrizione3@comune.verona.it.

In 8^ gli appuntamenti sono per martedì 14, 21, 28 novembre, ore 20.30 al Centro Culturale di Montorio, Piazza delle Penne Nere, 2. Per iscrizioni: presidente.circoscrizione8@comune.verona.it.

Il ciclo di incontri è stato presentato dalla consigliera comunale delegata alle Pari Opportunità Beatrice Verzè. Presenti per il Centro P.E.T.R.A Filippo Saccardo e Elisabetta Sega, la presidente della Circoscrizione 8^ Claudia Annechini e la vicepresidente della 3^ – Presidente 8^ Circoscrizione Sara Ottolini.

“Durante lo scorso anno abbiamo effettuato un’importante attività di ascolto con la cittadinanza – spiega la presidente Claudia Annechini – attraverso la quale è emersa la necessità di una proposta su questo tema rivolta ai più giovani. Da qui l’idea di sviluppare, insieme al Centro P.E.T.R.A., degli incontri sulla linea di quelli già da loro realizzati nelle scuole”.

“Un’azione concreta per il cambiamento – dichiara la presidente Ottolini – con la quale vogliamo prenderci come Amministratori la nostra responsabilità di offrire ai cittadini servizi utili per modificare questo flusso di violenza, anche attraverso una nuova educazione”.