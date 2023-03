Gite di un giorno per over 60 nelle citta’ della musica

Verona città della musica promuove la prima iniziativa per conoscere i luoghi che hanno fatto la storia della musica italiana

La Casa Museo di Luciano Pavarotti a Modena, di Lucio Dalla a Bologna, il Museo del Violino a Cremona e il Teatro Regio a Parma. Per la prima volta l’Ufficio del Turismo Sociale organizza, a maggio e giugno, delle gite per cittadini residenti nel Comune di Verona con più di 60 anni alla scoperta dei luoghi che hanno fatto la storia della musica italiana.

Quattro itinerari che uniscono Verona, città della musica per eccellenza, con altri capoluoghi del pentagramma, dove il maestro Pavarotti ha cantato le sue arie, Lucio Dalla ha trovato ispirazione per gran parte del suo repertorio, i maestri liutai hanno fabbricato i violini più importanti al mondo o dove si sono esibiti i più grandi della musica classica.

Le prenotazioni saranno aperte da mercoledì 22 marzo, dalle 9, alla pagina Gite di primavera 2023 – Le città della Musica sul sito del Comune di Verona o telefonando ai numeri 045 8078635 – 8078637. I prezzi variano dai 40 ai 50 euro a persona. La quota comprende il trasporto in bus, la visita guidata del centro storico della città, ingressi e guida ai musei con auricolari. La quota non comprende il pranzo e tutto quanto non specificato nel volantino. I partecipanti, al momento della presentazione della domanda, dovranno essere completamente autosufficienti ed in buone condizioni fisiche. È possibile prenotare una sola gita e le richieste di partecipazione ad una seconda gita verranno inserite in lista d’attesa.

Il programma delle 4 giornate.

Martedì 16 maggio – Modena. Visita guidata del centro storico e alla Casa Museo di Luciano Pavarotti. Prezzo 40 euro a persona.

Sabato 20 maggio – Bologna. Visita guidata del centro storico e alla Casa Museo di Lucio Dalla. Prezzo 40 euro a persona.

Giovedì 25 maggio – Cremona. Visita guidata al Museo del Violino con audizione finale e visita guidata al centro storico. Prezzo 50 euro a persona.

Sabato 10 giugno – Parma. Visita guidata al centro storico, al Teatro Regio e al suo backstage. Prezzo 50 euro a persona.