Gli interventi del sindaco Damiano Tommasi e dell’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi all’evento inaugurale di #sceglilastradaGIUSTA

Stimolare i giovani sull’importanza della legalità e della sicurezza nella vita quotidiana che richiede, necessariamente, la partecipazione attiva e consapevole di tutti, infondendo in loro una cultura del rispetto delle regole che ne determini i comportamenti. Questa mattina al Giardino Giusti è stato inaugurato il progetto #sceglilastradaGIUSTA promosso dal questore Roberto Massucci. All’iniziativa che punta a far acquisire agli studenti quei valori dai quali attingere per scegliere la strada giusta, ha partecipato il sindaco Damiano Tommasi assieme all’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi.

“Sentiamo la necessità di stare insieme volendo fare squadra con tutte le autorità civili, militari e religiose del territorio – ha sottolineato il sindaco Damiano Tommasi -. La giornata di oggi mi fa sentire personalmente parte di questa squadra, che dà la sicurezza anche nello spirito per superare i problemi, le difficoltà o condividere le gioie che devono esserci dentro ogni gruppo. Siamo coinvolti tutti in questa responsabilità, e credo che trasferire a voi ragazzi questo progetto, attraverso l’esempio degli adulti, gli incontri e la condivisione delle esperienze positive o negative, debba portare a quella parolina che è ‘scegliere’, di cui solo ognuno o ognuna di voi è responsabile e ne può trarre beneficio. I successi o i punti d’arrivo di una carriera militare, sportiva, di un percorso familiare o scolastico, dipendono sempre da come si fanno e da come si sceglie di farli. Oggi ho il ruolo di rappresentare la nostra città, e scegliere come esserne cittadini fa la differenza, noi come adulti, i ragazzi, gli studenti, gli insegnanti e le autorità. Quindi sono particolarmente contento che le strade mie e del questore Roberto Massucci si siano incrociate nuovamente in queste reciproche responsabilità, nella nostra città, e mi fa piacere che lo spirito che avevamo a Roma più di vent’anni fa, si riporti oggi in ruoli e compiti diversi ma con la stessa voglia e forza di sentirsi insieme e parte di una squadra a cui auguro buon lavoro”.

“Oltre ai ringraziamenti, l’assoluta vicinanza e massima disponibilità e plauso all’iniziativa – aggiunge l’assessora Stefania Zivelonghi – riprendo quello affermato dal questore Massucci, di aspettarsi che la città intera, aziende e operatori si interessino di giovani. Ognuno di noi, in base al ruolo che copre, dovrebbe puntare su di loro, perché di giovani si parla sempre troppo poco e male. Invece sono una cosa rara, e questo lo dicono le tabelle demografiche, quindi l’auspicio è che tutti contribuiamo, per quello che possiamo e per il ruolo che ricopriamo, a rendere la città e il nostro Paese dei luoghi a misura di giovani, cosa che adesso non lo sono ancora totalmente”.