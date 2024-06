I 100 anni di Nelda Barbieri e l’incontro con il Sindaco Tommasi

Mangiare poco e portare tanta pazienza. È questo il segreto della longevità secondo Nelda Barbieri, che ieri ha festeggiato il suo centesimo compleanno. Oggi, il suo desiderio di incontrare il Sindaco di Verona Damiano Tommasi è diventato realtà.

Accompagnata da due dei suoi quattro figli, Mariangela e Maurizio, la centenaria veronese è stata ricevuta questa mattina a Palazzo Barbieri. Durante l’incontro, il Sindaco Tommasi le ha consegnato un dono a nome dell’Amministrazione, congratulandosi per l’importante traguardo.

Nata a Legnago, ora risiede allo Stadio con il marito Gennaro Anelli, anch’egli centenario. La signora Nelda ha dedicato buona parte della sua vita lavorativa all’ufficio del registro di Legnago, dove ha conosciuto il marito, impiegato presso l’ufficio imposte dirette.

Nonostante l’età, la signora Nelda mantiene uno stile di vita attivo. Dopo aver vissuto per alcuni anni a Bressanone, continua a concedersi passeggiate quotidiane per tenersi in forma.

Fino a poco tempo fa, oltre a coltivare la passione per il cucito, era abituata a cucinare per la numerosa famiglia composta da quattro figli, quindici nipoti e dodici pronipoti. Ancora oggi, la domenica e i giorni di festa rimangono momenti importanti per ritrovarsi e trascorrere del tempo insieme. Non c’è mai tempo per annoiarsi.

Al termine dell’incontro la signora Nelda è scesa dalla scalinata di Palazzo Barbieri insieme al Sindaco Tommasi, emozionata e sorridente per aver realizzato il suo piccolo, ma grande sogno.