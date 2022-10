Il 22 e 23 ottobre a Verona la settima edizione del concorso Internazionale Elsa Respighi. In gara i migliori talenti della musica da camera

Cantanti e pianisti, italiani e stranieri dai 18 ai 36 anni, si esibiranno in un repertorio vocale cameristico esclusivamente in lingua italiana

L’assessore Buffolo sottolinea come sia importante che questo tipo di attività culturali vengano fatte da e per i giovani

Ad inaugurare l’edizione un concerto alla Sala Maffeiana il 17 ottobre, mentre venerdì 28 alla Società Letteraria il concerto conclusivo

Nel prossimo weekend si svolgerà a Palazzo Verità-Poeta la 7^ edizione del “Concorso internazionale Elsa Respighi”, dedicata alla figura della compositrice, cantante, scrittrice italiana Elsa Olivieri Sangiacomo Respighi, riservato a cantanti e pianisti italiani e stranieri in Duo cameristico “voce-pianoforte” dai 18-36 anni di età.

Il programma del concorso verterà su un repertorio vocale cameristico dei compositori italiani esclusivamente in lingua italiana, tra fine ‘800 – metà ’900: dalla Romanza alla Melodia o Lirica da camera. Dal 2019 inoltre si è aggiunta una sezione facoltativa dedicata ai compositori contemporanei.

La manifestazione, ideata e realizzata dalla pianista e presidente del concorso Luisa Zecchinelli, e da Lia Lantieri, soprano e direttore artistico, prevede a Palazzo Verità-Poeta la fase di semifinale venerdì sabato 22, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, seguita domenica 23, dalle 18 alle 20.30, dalla fase finale e premiazioni.

Sono attesi molti giovani artisti emergenti italiani e stranieri provenienti da Italia, Spagna, Germania, Svizzera, Romania, Bulgaria, Polonia, Armenia, Cina, Corea, Giappone, Francia, Croazia, Canada, Paraguay, Ucraina, Taiwan, e con numerosi studenti iscritti ai Conservatori italiani, da nord a sud, e nelle Istituzioni Europee affiliate al progetto Erasmus+.

L’inaugurazione della 7^ edizione si terrà lunedì 17 alle 20 alla Sala Maffeiana, con il concerto dei vincitori dell’edizione 2021, Giulia Semplicini, soprano, Giacomo Spampinato, pianoforte, musiche su liriche di Respighi, Sgambati, Santoliquido, Tirindelli, Alfano.

Venerdì 28 ottobre infine si terrà il concerto conclusivo, alle 17.30 alla Società Letteraria con il concerto dei “Vincitori Premio Azzolini” 2021, “Omaggio a Francesco Mantica”. Si esibiranno Lucia Filaci, soprano, Lorenzo Carulli, pianoforte con musiche su liriche inedite dal Fondo Francesco Mantica Respighi, Tosti, Alfano, Menotti.

Tutti i concerti sono gratuiti, per prenotazioni, accesso agli eventi o informazioni è possibile inviare una email all’indirizzo concorsoelsarespighi@gmail.com, chiamare il 3471197993 oppure visitare la pagina https://www.concorsoelsarespighi.com/

Il concorso è stato presentato questa mattina in sala Arazzi dall’assessore alle Politiche giovanili Jacopo Buffolo. Sono intervenuti la presidente del “Concorso Elsa Respighi” Luisa Zecchinelli e il direttore artistico Lia Lantieri, il Consigliere Agsm Aim Fancesca Vanzo, per Fondazione Cattolica Silvia Bacilieri, la presidente Soroptimist Club Verona Anna Maria Molino, la presidente FIDAPA Verona Est Tiziana Sartori e il direttore Fondazione Museo Fioroni Federico Melotto.

“Come Amministrazione comunale siamo molto contenti di presentare questo concorso – ha sottolineato l’assessore Buffolo – perché permette a diversi giovani di concorrere per ottenere delle borse di studio divulgando cultura attraverso la musica da camera, continuando lo studio e l’approfondimento di questa attività culturale. E’ fondamentale che anche questo tipo di attività culturali vengano fatte con i giovani e per i giovani, come questo concorso, giunto al suo settimo anno e portato avanti da una larga sinergia che coinvolge l’Amministrazione ma anche Fondazione Cattolica, Agsm Aim, associazioni, e gode del patrocinio del Ministero della Cultura. Tutti elementi che danno enorme valore all’impegno verso la cultura, per questo noi continueremo a sostenere le realtà che lo propongono”.

“Siamo felici di poter dare continuità a questa importante iniziativa – ha affermato la presidente Zecchinelli -. L’obiettivo del concorso è condividere e far conoscere a tutto il mondo la musica da camera vocale italiana, un appuntamento molto bello di sostegno ai giovani, che sono sempre contenti di partecipare, valorizzando anche tutti i luoghi della musica della nostra città”.