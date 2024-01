Il Sindaco Damiano Tommasi incontra gli studenti della scuola Betteloni: i valori dello sport come esempio per costruire un futuro di responsabilità

Questa mattina il Sindaco Damiano Tommasi ha incontrato gli studenti delle classi terze del plesso Betteloni dell’IC 8 Centro Storico nell’ambito del progetto di ampliamento delle attività sportive connesso al percorso di Educazione civica dal titolo “Campioni Olimpici … tra i banchi di scuola”.

Il progetto, partendo dall’analisi dell’art. 33 della Costituzione, mira a far comprendere alle nuove generazioni il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme attraverso il racconto di due atleti di fama internazionale.

Insieme al Sindaco Tommasi è intervenuta un’altra atleta veronese, Sara Simeoni, medaglia d’oro ai giochi olimpici di Mosca 1980.

Un’occasione di confronto su temi di grande attualità ponendo l’accento sui valori della correttezza, della lealtà, della fatica per raggiungere l’obiettivo, ma anche dell’importanza delle rinunce legate alla gioia del risultato. Nella scuola come nella vita.

Il Sindaco Damiano Tommasi ha portato la propria testimonianza al giovane pubblico che ha accolto le sue parole con attenzione ed entusiasmo: “Nel gioco del calcio i risultati arrivano con la meritocrazia e questo ci insegna che l’impegno è la chiave per il raggiungimento degli obiettivi. In generale, lo sport è una continua crescita perché anche le cadute e gli insuccessi sono uno stimolo a migliorare”.

Il Sindaco ha inoltre sottolineato quanto lo sport aiuti a gestire lo stress emotivo. “Lo sport aiuta a dire che sbagliare non è un pericolo. L’adrenalina che si scatena per la prospettiva di vincere prevale sullo stress per la paura di sbagliare, quindi aiuta a conoscere se stessi e i proprio limiti su cui si impara a lavorare.

Io ho iniziato a giocare a calcio da giovanissimo nel mio comune e mi allenavo ogni giorno dopo la scuola, studiando in autobus. Avevo poco tempo, ma la passione mi sosteneva nel fare bene il mio dovere. Come mi è stato insegnato dalla mia famiglia, un impegno preso va rispettato. L’insegnamento più grande che mi ha dato lo sport è non smettere mai di provare, né di avere paura a rimettersi in pista, anche di fronte alle cadute e agli insuccessi.

Nel 2026, grazie alle Olimpiadi, sarete ancora più consapevoli dei valori dello sport. Questo evento sarà un’occasione imperdibile per riscoprire le storie di atleti di Verona. Anch’io ho avuto la fortuna di prendere parte a quelle di Atlanta, dove si respirava davvero un clima meraviglioso di internazionalità. Sono qui con un’altra atleta, Sara Simeoni, che è stata esempio dell’eccellenza dello sport nel mondo. Il messaggio che le Olimpiadi ci danno, oggi come in passato, è di mettersi in gioco, fare squadra e non avere paura delle diversità”.

Ai ragazzi che gli hanno chiesto come viva oggi l’esperienza di Sindaco, ha risposto: “Nella fascia tricolore che indosso sento vivi gli stessi valori che provavo con la maglia azzurra nel momento dell’esecuzione dell’inno nazionale; allora mi animava il senso di riconoscenza nei confronti di tutti coloro che mi avevano permesso di essere lì. Vi esorto a ricordare che siamo il frutto delle persone che incontriamo. Oggi, come Sindaco della nostra città, il senso di gratitudine nei confronti di chi mi ha voluto alla guida di Verona si accompagna al forte senso di responsabilità, ma sono fermamente convinto che con l’impegno si possono ottenere grandi risultati”.

La Dirigente scolastica Eleonora Baratto ha ringraziato gli ospiti: “Questa iniziativa vuole far cogliere l’alto valore educativo e pedagogico dello sport, inteso come terza agenzia educativa, dopo la famiglia e la scuola. La palestra e tutti i valori ad essa connessi è maestra di vita per i giovani studenti e studentesse che mai come ora cercano esempi, guide, modelli da seguire ed imitare. Lo sport è specchio della nostra società, in grado di trasmettere modelli di vita e pratiche di comportamento virtuose. Ecco perché abbiamo invitato il Sindaco Tommasi che è l’esempio di come sia possibile essere campioni nello sport come nella vita, così come la grande atleta Sara Simeoni. Due icone di vita. Lo sport è sinonimo di impegno e di costanza, che mette alla prova ciascuno di noi aiutando a superare i limiti e veicolo educativo che forma la persona in quanto tale, prima ancora che come atleta. Il nostro IC 8 Centro Storico ha da sempre inteso accompagnare la crescita dei propri allievi consolidando la trasmissione dei valori che presiedono ciascuno sport, valori che non devono essere raccontati e spiegati ma vissuti attraverso i diretti racconti di esempi paradigmatici”.