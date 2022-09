Il sindaco Tommasi e l’assessore Bertucco incontrano i rappresentanti sindacali Cigl, Cisl e Uil

Il sindaco Damiano Tommasi e l’assessore al Lavoro Michele Bertucco hanno incontrato questa mattina i segretari provinciali della Cgil Francesca Tornieri, della Cisl Giampaolo Beghini e della Uil Barbara Marchini.

L’iniziativa è stata promossa dal sindaco Tommasi, per ragionare sulle proposte delle organizzazioni in merito al futuro della città, fare analisi e trovare un metodo condiviso per far fronte alle difficoltà legate al mondo del lavoro e ai temi inerenti al sociale.

Si è parlato di Fondazione Arena, di aziende partecipate, del bilancio che dovrà costruire il Comune, di temi del lavoro e sicurezza sul posto di lavoro.

Sono emersi elementi che saranno di grande aiuto a quello che sarà l’operato dell’Amministrazione, con l’impegno di incontrarsi periodicamente affrontando singole tematiche con Cgil, Cisl e Uil, che hanno un ruolo sarà importante per la città.