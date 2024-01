In 2^ Circoscrizione le fontane dismesse trovano nuova vita in aiuole sostenibili

Recupero ad aiuole di tre fontane comunali dismesse nelle piazze di Avesa e Parona e nel campo giochi di via Nievo per una riqualificazione del territorio.

Rendere la città più bella e curata attraverso un’opera continua di rigenerazione: è questo l’obiettivo dell’Assessorato ai Giardini che sta portando avanti numerosi interventi in aree comunali finalizzati alla realizzazione delle cosiddette aiuole di verde urbano eco sostenibile.

Questa mattina l’assessore ai Giardini e Arredo urbano Federico Benini ha presentato il nuovo progetto di recupero della fontana comunale situata in piazza del Porto a Parona. Presente anche la presidente della Circoscrizione 2^ Elisa Dalle Pezze.

Gli interventi nascono dal principio che un giardino e un’aiuola per essere sostenibili si devono proporre di utilizzare meno energia, meno risorse naturali non rinnovabili, a favore di specie più resilienti e resistenti alla siccità.

Un buon modo per realizzare tali aree verdi è scegliere specie sub-mediterranee e xerofite particolarmente rustiche e adattate ad un clima più caldo. Nelle tre fontane comunali dismesse ubicate nelle piazze di Avesa, Parona e ne campo giochi di via Nievo sono state create aiuole mettendo a dimora in totale 215 piante, tra cui esemplari di Verbena bodnariense, salvia ornamentale, perovskia, iris ed euphorbia.

Si tratta di aiuole adatte ai cambiamenti climatici in corso con minori piogge e concentrate in determinati periodi dell’anno. Sono spazi verdi senza impianti fissi di irrigazione con la sola necessità di garantire eventuali interventi di soccorso nel primo anno di vita delle piante. L’effetto finale è di una zona molto curata e, come risulta da esperimenti già realizzati in passato, l’ottima resa è garantita per buona parte dell’anno.

“Prosegue l’attività di trasformazione delle fontane dismesse in aiuole fiorite di verde urbano sostenibile. – commenta l’assessore ai Giardini e Arredo urbano Federico Benini – In 2^ Circoscrizione abbiamo messo in atto tre interventi importanti, Avesa, Parona e i Giardini Nievo in località Valdonega, trasformando fontane dismesse da anni in aiuole di verde urbano sostenibile. Un risultato importante già avviato nel quartiere Saval per dare la possibilità alla piazze di rivivere e trasformare aree degradate in aiuole fiorite”.

“Si tratta di interventi importanti per la riqualificazione del territorio. – dichiara la presidente della Circoscrizione 2^ Elisa Dalle Pezze – In una situazione di cambiamenti climatici anche la scelta dell’arredo urbano e l’utilizzo sostenibile degli spazi dà un messaggio importante e al passo con i tempi”.