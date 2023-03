In Borgo Venezia la 2^ giornata della sostenibilita’

La domenica sostenibile fa tappa in Borgo Venezia. Dopo il successo registrato a Veronetta lo scorso 12 febbraio, con via XX Settembre per la prima volta senza auto e traffico e animata dalle associazioni del quartiere, l’iniziativa viene proposta in Circoscrizione 6^.

Domenica 12 marzo la zona più storica di Borgo Venezia ospita le seconda delle cinque giornate della sostenibilità in programma fino al 23 aprile. Per il ricco programma di iniziative è stato scelto lo spazio di piazza Vinco, via Betteloni e alcuni tratti di via Morone, via dai Libri e via Lorenzi. Per tutta la giornata, dalle 9 alle 19, su questi spazi potranno passare solo bici e pedoni, divieto di transito e di sosta invece per tutti i mezzi a motore, ad eccezione dei residenti e degli autorizzati. Le linee del trasposto pubblico locale saranno deviate.

Tante le attività tutte gratuite a cui residenti e cittadini sono invitati a partecipare per vivere in modo diverso gli spazi tradizionalmente riservati al traffico automobilistico e scoprire la vivacità del proprio quartiere attraverso proposte che spaziano dall’intrattenimento musicale alle passeggiate e attività sportive, dai laboratori e giochi per i più piccoli alle iniziative culturali, ambientali e di cittadinanza attiva.

Il programma è frutto del dialogo con le realtà no profit del territorio, ma anche con i negozianti del quartiere, visto che la promozione del commercio di vicinato e dell’economia locale è tra gli obiettivi dell’iniziativa.

“Il format è sempre lo stesso e punta al cambio di paradigma rispetto all’uso dello spazio pubblico, soprattutto quello riservato alla mobilità – spiega l’assessore all’Ambiente e alla Mobilità Tommaso Ferrari-. Ripensare il modo di vivere questi luoghi ha vantaggi non solo ambientali ma anche sociali ed economici, da qui la scelta di rivedere in chiave sostenibile e partecipativa le domeniche ecologiche previste nel Piano di azione del Bacino Padano per contrastare le Pm10. Siamo già al lavoro per la terza tappa, che sarà domenica 19 marzo in Circoscrizione 5^”.

Il ricco programma di iniziative è consultabile sul sito del Comune, insieme ai provvedimenti viabilistici di chiusura e divieto di sosta. Si segnala la partecipazione di Amia, che sarà presente con un punto informativo in via Betteloni per dare informazioni sul corretto stoccaggio dei rifiuti e sui servizi dell’azienda; la marchiatura delle biciclette da parte di Fiab Verona, sempre in via Betteloni di fronte alle scuole Carducci (necessaria la prenotazione entro le ore 12 di sabato 11 marzo); la manutenzione dell’arredo urbano a cura dell’associazione Angeli del Bello.

“Un’iniziativa che parte dalla doverosa riflessione sull’emergenza ambientale e che, grazie alla lungimiranza dell’Amministrazione, si trasforma in occasione di socializzazione e scambio di esperienze – aggiunge la presidente della Circoscrizione 6^ Rita Andriani-. Il quartiere ha risposto con grande entusiasmo, anche i commercianti saranno protagonisti con proposte specifiche. Ringrazio il team della Circoscrizione per il lavoro fatto e quanti contribuiscono a dare vita ad un cartellone così ricco di eventi”.

“Sottolineo l’attenzione dell’Amministrazione per una maggiore sicurezza viabilistica- conclude il presidente della Commissione 3^ Michele Bresaola-. In Borgo Venezia è stata sistemata una parte della segnaletica stradale tra cui alcuni attraversamenti pedonali, interventi che rimarranno anche dopo la domenica sostenibile”.

Programma delle attività

🎶 Danza e musica

CONCERTO DI MUSICA POPOLARE

📍 Incrocio tra via Betteloni e via Lorenzi | ⏰ 11.00 – 13.00

A cura del Circolo Culturale R’Ossi da Brodo.

DANZE POPOLARI COINVOLGONO…

⏰ 11.00 – 13.00

Il Gruppo di Ricerca Danze Popolari coinvolgerà i passanti in balli e danze di gruppo tradizionali.

DJ SET

📍 Via Betteloni n. 42/b | ⏰ 12.00 – 21.00

ARTISTI DI STRADA LIVE

📍 Incrocio tra via Betteloni e via Lorenzi | ⏰ 15.00 – 19.30

Nel corso del pomeriggio si alterneranno alcuni cantanti e band musicali suonando e cantando dal vivo generi diversi. Questa la scaletta: Until Sunrise, Politischekarte, Anna, Loureedi, Giovanni e Lumi.

L’attività è organizzata dal Gruppo Scout Verona 12.

MUSICA DAL VIVO

📍 P.zza L. Vinco 21/a | ⏰ 15.00 – 18.00

Musica live con il gruppo rock Regina Mab

🏃 Passeggiate e attività sportive

BICICLETTATA ECOLOGICA

📍 Ritrovo in Piazza Zagata | ⏰ 9.00

Uscita ecologica in Mountain Bike lungo l’argine dell’Adige insieme alla Nuova Guarino ASD. Il rientro è previsto per le ore 12.00 circa.

ESIBIZIONE DI PATTINAGGIO

📍 P.zza L. Vinco incrocio con via Cignaroli | ⏰ 10.00 – 12.00

Esibizione di pattinaggio in linea da parte dell’ASD Verona Skates

PASSEGGIATA PER IL BORGO

📍 Ritrovo in p.zza L. Vinco | ⏰ 10.00 – 11.30

Camminata per le vie di Borgo Venezia, per abbattere, ancor prima delle barriere architettoniche, quelle della mente. A cura dell’associazione La Papera Zoppa.

A SCUOLA DI KUNG FU WING CHUN

📍 Piazza L. Vinco – vicino alla fontana | ⏰ 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00

A cura dell’ASD Wing Chun Verona

👪 Giochi, laboratori e attività per grandi e piccoli

GIOCHI DI GRUPPO

📍 P.zza L. Vinco | ⏰ 9.00 – 13.00 |

Giochi di intrattenimento, di espressione o sportivi per bambine e bambini di età 5 – 13 anni, insieme al Gruppo Scout Verona 6.

I COLORI DELLA NATURA

📍 Via C. Betteloni n. 44 | ⏰ 10.00 – 12.00

L’associazione culturale Uni Verso propone due laboratori creativi dal titolo “I colori della Natura”

⏰ 10.00 – 11.00 | età 3-5 anni | prenotazione qui: https://forms.gle/UFgWPXUMkapTqbKn7

⏰ 11.00 -11.45 | età 6-10 anni | prenotazione qui: https://forms.gle/v9HRggoXWKBHNxEf8

GIOCHI DI SOCIETÀ

📍 Via C. Betteloni n. 44 | ⏰ 10.00 – 12.30 e 14.00 – 18.30

Dimostrazione di giochi di società, da tavolo e di movimento, per grandi e piccini. Dai 5 ai 99 anni!

NARRATIVA MUSICALE E TEATRALE PER BAMBINI

📍 Via c. Betteloni n. 44 | ⏰ 15.00-16.00

A cura dell’associazione Mereketenghe

WORKSHOP SUL RICICLO DEI RIFIUTI

📍 Via Betteloni | ⏰ 9.00 – 18.00

Banchetto informativo di Legambiente Verona con workshop permanente sulla raccolta e il riciclo dei rifiuti.

LABORATORIO “Il quartiere eco, equo e solidale che vorrei”

📍 Via C. Betteloni n. 48 | ⏰ 9.00 – 18.00

A cura dell’associazione di volontariato Auser Verona.

🌇 Attività culturali e di cittadinanza attiva

MOSTRA DI FOTOGRAFIA

📍 Itinerante | ⏰ 9.00 – 19.00

Esposizione di fotografie storiche di Piazza Libero Vinco e Via Betteloni. A cura dell’associazione A.G.I.L.E.

MANUTENZIONE ARREDO URBANO

📍 P.zza L. Vinco | ⏰ 9.00 -13.00

L’associazione Angeli del Bello si dedicherà alla manutenzione dell’arredo urbano e delle aree verdi della piazza.

PASSEGGIATA ECOLOGICA

📍 Ritrovo in p.zza L. Vinco | ⏰ 10.00 – 12.00

Passeggiata con pulizia ambientale per le vie del quartiere insieme ai volontari di Cittadinanza Attiva.

SERVIZIO MARCHIATURA BICICLETTE

📍 Via C. Betteloni n. 21 – fronte scuola G. Carducci | ⏰ 10.00 – 13.00

Necessaria la registrazione entro le ore 12.00 di sabato 11 marzo a questo link: http://marchiatura.fiabverona.it

A cura di FIAB Verona, che sarà presente con un gazebo informativo dalle 9.00 alle 17.00.

IL CAMMINO DELLA “ROMEA STRATA”

📍 Incrocio tra via Betteloni e via Lorenzi | ⏰ 10.00 – 17.00

L’associazione I Pellegrini presenterà il cammino della “Romea Strata”, antico percorso medievale lungo il quale viaggiavano i pellegrini e che passa da via Betteloni, e i vari altri cammini.

Attraverso filmati dei loro cammini e musica medievale daranno informazioni sulle attività dell’associazione stessa.

CALEIDO TALK

📍 Via P. Caliari 37 | ⏰ 10.00-18.00

Domande e risposte sulla sostenibilità estratte dagli articoli di Caleido Diary a Matteo Ward, Lidewij Edelkoort, Formafantasma e altre menti creative. Registrazione all’ingresso (in caso di disabilità si prega di avvisare in anticipo per organizzare al meglio la visita).

PUNTO INFORMATIVO AMIA

📍 Via C. Betteloni n. 21 – fronte scuola G. Carducci | ⏰ 10.00 – 18.00

Amia Verona sarà presente con un punto informativo sulla raccolta differenziata e la corretta gestione dei rifiuti.

Provvedimenti viabilistici. Divieto di transito a tutti i veicoli dalle 9 alle 19 in via Betteloni, via Fracastoro, piazza L. Vinco, nel tratto tra via Fracastoro e via Betteloni, piazza L. Vinco, tra via Cignaroli e via Betteloni, via D. Morone, tra via Torri e via Betteloni, via G. dai Libri, tra via Torri e via Betteloni, via B. Lorenzi, tra via Del Bene e via Betteloni.

Possono circolare esclusivamente biciclette, veicoli di soggetti proprietari e/o titolari di garage o posti auto all’interno di area privata, veicoli delle Forze dell’Ordine, di pronto intervento o soccorso.

Divieto di sosta dalle 00 alle 19 su ambo i lati della carreggiata in via Betteloni, via Fracastoro, piazza L. Vinco, tra via Fracastoro e via Betteloni, piazza L. Vinco, tra via Cignaroli e via Betteloni.