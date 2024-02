In estate completati i lavori per rimettere a nuovo la storica palestra di via Nievo

Accordo tra Comune e Regione, proprietaria dell’immobile, per avviare i lavori e rinnovare il rapporto di concessione per l’utilizzo della palestra Neghelli di via Nievo.

Un punto di svolta importante per una vicenda iniziata nel 2019 quando era emerso che le amministrazioni comunali precedenti non avevano pagato il canone di locazione che nel frattempo era persino scaduto.

Trovata l’intesa sul nuovo accordo nei mesi scorsi, oggi la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per i lavori necessari alla messa a norma e piena funzionalità dello spazio e il cui ammontare compenserà i mancati canoni.

Soddisfatta la presidente della Circoscrizione 2^ Elisa Dalle Pezze: “la palestra è un punto di riferimento per il quartiere, contiamo di sistemarla nel minor tempo possibile”.

Buone notizie, dunque, per i numerosi frequentatori della palestra, sita in un edificio immerso nella vegetazione del parco delle Mura Magistrali e confinante con La Rondella della Boccare.

La palestra è da anni utilizzata per la promozione di attività sociali e sportive dilettantistiche in orario scolastico ed extrascolastico. Qui si svolgono corsi di difesa personale e ginnastica dolce per adulti e anziani, ma anche corsi di diverse discipline per bambini e ragazzi per lo più residenti in zona, per i quali la palestra rappresenta un importante punto di riferimento non solo sportivo, ma anche sociale.

A seguito di recenti verifiche tecniche sulla struttura sono state riscontrare alcune problematiche, in particolare la necessità di adeguare la palestra alle vigenti normative antincendio. Inoltre, occorre perfezionare l’accessibilità dell’edificio dal cortile carrabile sul lato ovest, eliminando il dislivello esistente vicino alla zona d’ingresso.

I problemi alla caldaia, così come altre criticità, erano già state sollevate dal 2019 dalla Circoscrizione 2^, segnalazioni che erano state rimpallate da un assessorato all’altro senza trovare la soluzione. Nel frattempo si è riscontrato che il Comune era da 15 anni non pagava il canone di locazione alla Regione, proprietaria dell’immobile che lo ha dato in gestione al Comune. Bisogna aspettare l’autunno 2022 per assistere a sviluppi concreti quando la presidente Dalle Pezze sottopone alla nuova amministrazione le problematiche patrimoniali e strutturali della palestra.

Grazie alla ripresa dell’interlocuzione tra Comune e Regione e al reperimento delle risorse necessarie per i lavori tra fine 2022 ed inizi 2023, i due enti hanno raggiunto un accordo che prevede, a fronte della compensazione dei canoni dovuti, che il Comune si faccia carico dei lavori di rifunzionalizzazione.

“Ringrazio l’assessore Bertucco e gli uffici del Comune che in questi mesi si sono adoperati per trovare una soluzione in grado di risolvere da un lato le criticità di una palestra molto frequentata e apprezzata dai cittadini, e dall’altro la compensazione dovuta alla Regione per il mancato pagamento di diverse annualità del canone di locazione – spiega la presidente Dalle Pezze-. Alcuni interventi di manutenzione ordinaria sono stati realizzati ad ottobre 2023, consentendo alla Circoscrizione 2^ di affidare alla Polisportiva Nievo l’utilizzo dello spazio; mentre per altri più strutturali l’iter di acquisizione dei pareri ha comportato tempi più lunghi. Contiamo di intervenire subito sulla caldaia e nel periodo estivo sulle altre opere previste per non intralciare l’uso di uno spazio atteso da anni”. Visto il grande utilizzo della palestra a vantaggio del quartiere, l’amministrazione ha inteso accelerare il più possibile sulle tempistiche.

L’importo complessivo dell’opera è di 150 mila euro che serviranno per adeguare la palestra alla normativa antincendio. Le opere più rilevanti riguardano la sostituzione della pavimentazione sportiva esistente ormai deteriorata, con pavimentazione in PVC; la posa di pannelli antifuoco per compartimentare la palestra dall’edificio adiacente adibito a segreteria e di controsoffittatura con pannelli antincendio; il rifacimento di un bagno per renderlo accessibile ai diversamente abili; il posizionamento di una rampa in corrispondenza dell’ingresso ovest della palestra; la riqualificazione della centrale termica e l’installazione di idonea segnaletica di sicurezza.