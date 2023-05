In piazza Bra la festa per i 45 anni di educazione stradale nelle scuole

Sindaco Damiano Tommasi: “Grazie alla Polizia locale, anche l’educazione stradale entra nelle nostre scuole insegnando ai bambini ad essere cittadini della propria città, perché ognuno nel suo piccolo può fare molto”.

Metti 800 bambini dai 5 ai 10 anni in piazza Bra ed è subito festa.

E’ così che si è concluso il percorso di educazione stradale cui gli studenti hanno partecipato durante l’anno educativo, guadagnandosi la patente del “buon pedone” e del “buon ciclista”.

Questa è l’edizione numero 45 del progetto educativo della Polizia locale, che con i suoi agenti è impegnata per insegnare attraverso il gioco come ci si comporta quando si è sulla strada, a piedi o in bici.

Quello di Verona, con l’allora Comandante Dante Compri, è stato tra i primi Corpi di polizia in Italia a capire quale fosse l’importanza di entrare nelle scuole a spiegare le regole del codice della strada, con percorsi formativi di legalità portati avanti con il gioco e le attività di agenti nelle classi. Un percorso fortemente potenziato negli ultimi anni dal Comandante Luigi Altamura, grazie anche ad una specifica piattaforma dedicata a dirigenti scolastici e a docenti, con lezioni in aula ma anche con iniziative nei parchi e negli eventi fieristici, diventando un punto di riferimento a livello nazionale.

I dati dell’attività dell’anno appena concluso, che si inserisce nell’ambito dell’educazione civica, dimostrano la mole di lavoro svolto: 813 ore di attività tra lezioni in aula, esercitazioni (in bici e a piedi nel quartiere o alla ciclopista) ed eventi (Sportexpo, corte del duca, Job&orienta, Telethon, Giornata della didattica) per complessive 1500 ore di attività degli agenti coinvolti (spesso più d uno), 2.017 le ore di servizio complessivamente destinate a questa attività (comprensive di spostamenti e organizzazione), 523 le classi raggiunte, e – record storico – 11.469 i contatti complessivi tra bambini ed adolescenti raggiunti, in aula e fuori.

“I valori di una comunità e le regole della quotidianità, dal corretto smaltimento de rifiuti all’uso dell’acqua, sono tutti temi che oggi fanno parte dei programmi ministeriali di educazione civica – ha detto il sindaco Damiano Tommasi intervenuto in piazza Bra –. Grazie alla Polizia locale, anche l’educazione stradale entra nelle nostre scuole insegnando ai bambini ad essere cittadini della propria città, perché ognuno nel suo piccolo può fare molto”.

“Oggi celebriamo un percorso di legalità e lo facciamo nella gioia, perché le regole sono lo strumento di convivenza civile e delle sicurezza urbana”, ha detto l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi.

“Un progetto di cui essere davvero orgogliosi – ha detto il comandante della Polizia locale Luigi Altamura –. Un’ intensa attività realizzata dai 25 componenti del Nucleo Educazione Stradale, guidati dal commissario responsabile Michele Nespoli, che si somma a quelle svolte nei servizi che la Polizia locale svolge quotidianamente sul territorio”.

Hanno collaborato all’iniziativa Acque Veronesi, Amia, Atv e il Centro di Riuso Creativo del Comune, presenti in piazza Bra con i propri stand in cui sono stati consegnati ai bambini gadget e materiale informativo. Le merende per i piccoli sono state fornite da Zuegg e Bauli.

Queste le scuole partecipanti alla festa finale in piazza Bra: scuola Primaria Aportiane di piazza Broilo, scuola Infanzia Santa Scolastica, scuola Materna Madonna di Campagna, scuola Infanzia Santa Croce, scuole Campostrini Montorio, scuola Infanzia “La Mongolfiera”, scuola Infanzia “Il Gabbiano”, scuola Primaria “Solinas”, scuola Primaria “A. Vivaldi”, scuole Mizzole Montorio, scuola Primaria Provolo Chievo, scuola Primaria “A. Pisano”, scuola Infanzia “Arcobaleno”, scuola Infanzia Casa dei Bambini Le Coccinelle, scuola Infanzia Leonardi, scuola Primaria Luigi Dorigo, Istituto Leonardi Figlie di Gesù, Educandato Agli Angeli, scuole Infanzia SoleLuna San Pancrazio.