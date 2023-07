In viale Palladio nuova fermata con tettoia dedicata alla sosta degli autobus a lunga percorrenza

L’area di sosta degli autobus a lunga percorrenza trova casa, grazie al Comune, in viale Palladio, con una nuova pensilina coperta e panchine. Sono in fase di ultimazione lungo il marciapiede i lavori, promossi e finanziati dall’Assessorato Strade, Giardini e Arredo urbano, per l’installazione della nuova fermata coperta per l’arrivo e partenza dei bus di lunga percorrenza.

Dopo le modifiche viabilistiche adottate per i lavori filoviari nell’area della Stazione, si è reso infatti necessario lo spostamento del punto di sosta, che da via Cardinale e da oggi in viale Palladio.

“Un intervento necessario – sottolinea l’assessore alle Strade, Giardini e Arredo urbano Federico Benini –, non di competenza del Comune, che abbiamo predisposto per garantire un servizio importante per molti cittadini, che oltre al nuovo punto di sosta in viale Palladio avranno a disposizione anche delle sedute coperte e panchine per evitare di attendere in piedi sotto la pioggia o il sole. In questo modo tutti gli utenti potranno attendere i bus turistici in condizioni decorose”.