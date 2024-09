La musica di Morricone accompagnata dalla chitarra. Tre concerti gratuiti nei quartieri

Si parte sabato 14 settembre a Forte Gisella, quindi il 28 al Castello di Montorio e il 4 ottobre al Teatro Camploy. Tutti gli spettacoli sono gratuiti

Come sarebbero i brani di Ennio Morricone se fossero accompagnati dalla chitarra?

Se lo è chiesto il giovane chitarrista veronese Gregorio Castellani, ideatore con l’associazione Melting Pop, del progetto musicale ‘Se Morricone fosse nato chitarrista’, un concerto in cui alcune delle più famose colonne sonore del maestro Morricone vengono proposte attraverso una reinterpretazione per chitarra.

Da Mission a C’era una volta il West, da Metti una sera a Cena a Nuovo Cinema Paradiso, melodie che hanno fatto la storia della musica e in particolare di quella cinematografica e che ora i veronesi potranno ascoltare con un arrangiamento tutto nuovo e originale.

L’assessorato al Decentramento promuove infatti tre serate gratuite aperte alla cittadinanza in cui verrà proposto il concerto di Castellani e della sua band, iniziativa in linea con la volontà dell’Amministrazione di rivitalizzare i quartieri con eventi culturali e di intrattenimento per dare ai veronesi occasioni di svago e socializzazione vicino a casa, raggiungendo in questo caso anche il targhet dei giovani.

Il concerto sarà proposto questo sabato, 14 settembre, a Forte Gisella, al Castello di Montorio il 28 settembre e al Teatro Camploy il 4 ottobre. Un’ora e 20 di musica in cui Gregorio Castellani proporrà i brani tratti dalle colonne sonore dei più famosi film musicati da Morricone mettendo al centro dell’arrangiamento la chitarra. Oltre all’esecuzione musicale è prevista la proiezione di alcune scene dei film, per mantenere il legame tra immagini e musica e sperimentare come una diversa interpretazione musicale incida sull’impatto del film.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21 e saranno ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info: e-mail: ass.meltingpop@gmail.com.

“Abbiamo scelto di promuovere questa iniziativa per l’originalità della proposta che confidiamo sia apprezzata dai cittadini e dalle cittadine – spiega l’assessore al Decentramento Federico Benini-. Portiamo eventi gratuiti nei quartieri per renderli sempre più luogo di incontro e di manifestazioni di carattere culturale e non solo”.

Presenti in conferenza, insieme al chitarrista Castellani e alla presidente dell’associazione Melting Pop Giada Ferrarin, i presidenti delle tre Circoscrizioni coinvolte, Lorenzo Dalai della 1^, Alberto Padovani della 4^ e Claudia Annechini dell’8^, che hanno sottolineato l’originalità di una formula nuova che unisce cultura, conoscenza dei luoghi del territorio e che punta a raggiungere i giovani”.

Gregorio Castellani chitarrista ventiseienne di Verona, dopo gli studi classici presso il Liceo Musicale Carlo Montanari, si sposta a Trento per frequentare il Triennio di Popular Music presso il Conservatorio F.A. Bonporti, diplomandosi e completando il primo ciclo di studi in Chitarra Pop con Danilo Minotti, e nel 2022 al Biennio Pop/Rock, studiando chitarra moderna con Nicola Costa e Ruggero Brunetti. Gli altri componenti della band saranno: Voce: Elena Favè, Tastiere: Francesco Benini, Basso: Giulio Molteni, Batteria: Mattia Mochen, Violino I: Aldo Vindimian, Violino II: Elisa Cecchini, Viola: Virginia Rigotti, Violoncello: Gabriele De Rosso.