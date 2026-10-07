La scuola IC 10-11 incontra Borgo Roma il 9 e 10 ottobre 2026

Nell’ambito del progetto “Un parco per crescere assieme”, promosso da un ampio partenariato territoriale, si terrà l’iniziativa “L’istituto comprensivo di Borgo Roma si apre al quartiere nei giardini della Scuola Busti e Mazza incontri per aprire spazi, condividere idee e crescere insieme.

Come accompagnare bambini/e e adolescenti nella crescita? Come stimolare il pensiero critico e utilizzare consapevolmente l’intelligenza artificiale? Come valorizzare le diverse modalità di apprendimento, offrendo a ciascuno strumenti adeguati alle proprie caratteristiche?

A queste domande intende dare spazio l’iniziativa “La scuola IC 10-11 incontra Borgo Roma”, promossa da Nuova Acropoli Verona in collaborazione con l’Istituto Comprensivo IC 10-11, nell’ambito del progetto “Un parco per crescere assieme”.

“Una scuola che incontra il quartiere – dichiara l’assessora alle Politiche Educative e Scolastiche, Elisa La Paglia – e un quartiere che si mette a disposizione della scuola. Non è scontato che una scuola si apra al quartiere e che sia aperta il sabato. Così come non è scontato che un quartiere insieme alle associazioni che parteciperanno venerdì e sabato , si metta in dialogo così costruttivo con le scuole. E si metta in ascolto dei bisogni della propria comunità per mettere poi a terra gli eventi.”

Stefano Musante, presidente di Nuova Acropoli Verona odv, spiega che “l’obiettivo è creare un ponte concreto tra scuola, famiglie e territorio, favorendo la conoscenza di nuove proposte educative e offrendo occasioni di confronto e sperimentazione. La scuola, infatti, non è un luogo separato dalla comunità, ma può diventare uno spazio aperto, nel quale adulti, bambini/e e ragazzi/e si incontrano per condividere esperienze, sviluppare competenze e costruire insieme nuove opportunità di crescita”.

Il dirigente scolastico dell’ Ic 10/11 ha aggiunto che “è la seconda volta che apriamo il giardino al quartiere, e dopo il successo di maggio abbiamo scelto di rifarlo. Porteremo un progetto d’istituto sui racconti di Italo Calvino, prove di stampa al torchio e il podcast “Radio 10-11” dedicato a San Francesco, con momenti di festa il sabato mattina. I genitori non sono ancora abbastanza presenti nella vita scolastica: questo evento è un ponte tra scuola, docenti e famiglie.”

“I cerchi di parole” tra genitori saranno gestiti dalla mediatrice Stela Profov dell’Associazione Terra dei Popoli: “Senza cattedre né gerarchie, aperti a genitori stranieri e italiani, organizziamo quattro incontri: la parola che ti manca di più, essere genitori nella migrazione, modelli educativi e scelte di vita, e la nostra voce nella scuola. Spero in un pubblico numeroso e ringrazio Nova Acropoli e la scuola.”

Il programma

Venerdì 9 ottobre – Un incontro per genitori e insegnanti

La prima giornata, in programma dalle ore 17:30, sarà dedicata in particolare a genitori e insegnanti degli istituti dell’IC 10-11. Sarà l’occasione per conoscere i laboratori gratuiti e i percorsi educativi che verranno proposti durante l’anno scolastico, approfondendone obiettivi, contenuti e modalità di svolgimento.

Interverranno il presidente di Nuova Acropoli Verona che illustrerà il progetto per poi passare ad Alice Cova, conduttrice di laboratori di filosofia per bambini/e e ragazzi/e; Claudia Filo, progettista didattica e media educator; e Marika Viali, school coach, parent coach e tutor DSA.

Parteciperà inoltre Accademia 19, con il Maestro Pietro Micheletti e l’associazione Terra dei Popoli con Stela Profov che presenterà i loro laboratori.

Attraverso le rispettive competenze, le relatrici e i relatori presenteranno strumenti e approcci per accompagnare bambini/e e adolescenti nelle sfide della crescita, sostenere i processi di apprendimento e favorire una maggiore consapevolezza delle diverse esigenze educative.

Tra i percorsi che prenderanno avvio presso l’IC 10-11 rientra anche MONDI IN CERCHIO – Spazio di ascolto e narrazione per genitori in contesti multiculturali, promosso dall’associazione Terra dei Popoli. Il percorso prevede quattro incontri del Cerchio di Parole, guidati da mediatrici linguistico-culturali, per favorire il dialogo tra famiglie di culture diverse, sostenere l’integrazione, contrastare la vulnerabilità sociale e accompagnare la genitorialità transnazionale.

Sabato 10 ottobre – Laboratori e dimostrazioni aperti a tutta la cittadinanza La seconda giornata, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 sarà dimostrativa aperta a bambini/e, ragazzi/e e famiglie: un’occasione per avere un piccolo assaggio dei laboratori e dei percorsi che verranno poi proposti e sviluppati durante l’anno scolastico.

Alice Cova proporrà una sintesi del laboratorio di filosofia, nel quale bambini/e e ragazzi/e saranno invitati a interrogarsi, porre domande, confrontare punti di vista e scoprire il valore del pensiero autonomo e del dialogo.

Claudia Filo guiderà invece un confronto aperto sull’intelligenza artificiale, rivolto a genitori e ragazzi/e. Partendo dalle domande dei partecipanti e da situazioni concrete, mostrerà alcune possibilità di utilizzo dell’IA, soffermandosi sulle opportunità, sui rischi e sull’importanza di sviluppare un approccio consapevole e critico, anche nello studio e nello svolgimento dei compiti a casa.

Accademia 19 proporrà inoltre un laboratorio musicale guidato dal Maestro Pietro Micheletti, con attività di body percussion, vocalità e utilizzo di piccoli strumenti.

Anche i docenti dell’IC 10-11 presenteranno alcune esperienze sviluppate dalla scuola. Paola Attardo illustrerà ai genitori il progetto Disegnare il Futuro e coinvolgerà bambini/e e ragazzi/e in alcune prove di stampa con il torchio. I docenti Carbotti, Dinolfo e Samsa presenteranno il podcast realizzato con le classi nell’ambito del progetto Radio 10-11, dedicato a San Francesco, insieme ai “dittici gotici” sul tema “Il Cantico delle Creature tra Spirito e Scienza”; il podcast sarà ascoltabile anche tramite QR code. La docente Berlasso introdurrà infine l’UDA di cittadinanza comune a tutto l’Istituto “Borgo Roma visibile – il quartiere immaginato”.

Mentre Nuova Acropoli Verona Odv promuoverà la Filosofia Attiva attraverso giochi e piccoli laboratori pratici utili per comprendere l’importanza di questo grande strumento.

La mattinata offrirà così la conoscenza dei percorsi, dei progetti e delle attività che saranno approfonditi nel corso dell’anno scolastico, permettendo alle famiglie di conoscerne finalità, metodi e potenzialità.

Al termine delle attività è previsto un rinfresco offerto dalle associazioni partecipanti, per concludere la mattinata in un clima di convivialità e favorire ulteriori occasioni di incontro.

“La scuola si apre. Il quartiere entra.”

Un invito a superare i confini tra scuola e comunità per costruire insieme nuove occasioni di apprendimento, condivisione e crescita.

Tutte le attività sono gratuite e non è necessaria la prenotazione.

Info e contatti

Per informazioni, è possibile rivolgersi all’associazione Nuova Acropoli Verona OdV dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Redipuglia, 4 oppure direttamente al numero 380 768 9599 (telefono – sms – whatsapp), o tramite mail a verona@nuovaacropoli.it.