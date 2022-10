La storia di Giulietta e Romeo nel francobollo della serie Europa 2022. Da oggi distribuzione esclusiva a Verona

Un nuovo francobollo porterà Verona in giro per il mondo. E’ dedicato alla celebre storia d’amore di Romeo e Giulietta uno delle stampe della serie Europa 2022 che, come comunica il Ministero dello Sviluppo Economico, è stato emesso oggi con una speciale distribuzione della prima stampa effettuata esclusivamente a Verona.

Il francobollo rientra nella serie istituzionale EUROPA 2022 che, avendo quest’anno come tema “Storie e Miti”, è dedicata ad un’icona del patrimonio culturale scaligero.

L’illustrazione raffigura infatti l’eroina shakespeariana all’apice del dolore davanti all’amato senza vita. I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Il francobollo è visibile sul sito https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/postale/filatelia/emissioni-filateliche

La serie EUROPA, solitamente annuale, è un’emissione congiunta di francobolli con un tema comune da parte dei paesi membri dell’Unione Europea, della Conferenza Europea di Poste e Telecomunicazioni e di PostEurop.

“Una bella opportunità, per valorizzare la città e uno dei suoi principali attrattori culturali – ha spiegato l’assessore alla Cultura Marta Ugolini –. L’identità di Verona e la sua riconoscibilità è indiscutibilmente legata al mito di Giulietta, un marker turistico di grande impatto. Nel racconto sono presenti numerosi riferimenti ad eventi e siti di Verona. Tra questi la Casa di Giulietta, che la tradizione popolare ha da sempre identificato con la dimora dei Capuleti, oggi fra i luoghi più visitati della nostra città. Un ringraziamento al Ministero per la particolare e significativa iniziativa, realizzata per valorizzare uno dei simboli culturali della nostra città”.