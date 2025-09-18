Lavori al Nodo ferroviario Ovest, la nuova viabilita’ sara’ presentata in assemblea pubblica il 22 settembre

I lavori all’ingresso Ovest dell’Alta Velocità/Alta Capacità comporteranno una serie di modifiche alla viabilità cittadina che sono frutto di oltre un anno e mezzo di studio e analisi tra il Comune, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), le imprese esecutrici e tutti i soggetti coinvolti.

Queste modifiche saranno illustrate nel dettaglio durante l’assemblea pubblica convocata per lunedì 22 settembre alle ore 20.30 al Teatro di San Massimo, a cui sono invitati cittadini e rappresentanti delle Circoscrizioni 3^ e 4^.

“A Verona si avviano i cantieri per un’altra opera infrastrutturale fondamentale per la città. In questo anno e mezzo è stato svolto un lavoro fondamentale di coordinamento al fine di minimizzarne gli impatti rispetto al progetto originale. Ringrazio per la collaborazione Rfi e tutti gli uffici comunali” ha spiegato l’assessore alla mobilità e alle opere complesse, Tommaso Ferrari.

I principali benefici dell’intervento saranno la riduzione dei tempi di percorrenza sulla linea Milano Venezia e l’incremento della capacità e della regolarità della circolazione grazie alla specializzazione dei servizi tradizionali e dell’alta velocità. Migliorerà anche il sistema di trasporto regionale grazie alla liberazione di capacità della linea storica.

Gli interventi riguarderanno il cosiddetto “Nodo Ovest”, cioè il quadruplicamento dei binari tra la stazione di Verona Porta Nuova e il Quadrante Europa.

Segue l’elenco delle variazioni all’attuale viabilità.

Via Cason sarà interessata da chiusure parziali e sensi unici alternati per tutto il 2026, da gennaio a dicembre, nei diversi punti di attraversamento con la linea ferroviaria. Sarà sempre garantito l’accesso alle abitazioni dei residenti.

Sulla Tangenziale di Verona T4-T9, all’altezza della località Cason, è previsto un restringimento delle corsie, che resteranno comunque due per senso di marcia, per tutto il 2026.

Via Carnia a partire da marzo 2026 sarà chiusa definitivamente. Questa scelta è legata alla futura realizzazione della strada di Gronda, con un tunnel che collegherà lo svincolo di San Massimo sulla Bretella Verona Nord – Porta Palio al Consorzio ZAI.

In Via Albere il progetto iniziale prevedeva una chiusura di più mesi, ma grazie a una diversa soluzione tecnica sarà realizzato un nuovo ponte ferroviario che scavalcherà la strada. In questo modo, la viabilità resterà sempre percorribile, con qualche senso unico alternato e alcune chiusure notturne.

In via Fenilon tra luglio e novembre 2026 saranno attivi sensi unici alternati. Nei mesi di ottobre e novembre, è prevista la chiusura totale per consentire l’aggancio del nuovo sovrappasso alla viabilità esistente.