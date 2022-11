Lavori su strade, marciapiedi e cortili di nidi e scuole dell’infanzia

Interessate tutte le Circoscrizioni, 500 mila euro per sistemare strade e marciapiedi, 100 per i cortili di nidi e scuole dell’infanzia comunali

Sistemazione di strade e marciapiedi, dalla prossima primavera partiranno lavori in tutte le Circoscrizioni. Mentre a giorni inizieranno quelli per mettere in sicurezza i cortili di alcuni nidi e scuole dell’infanzia comunali.

Strade e marciapiedi. La giunta ha approvato lo studio di fattibilità che di fatto da’ il via libera gli interventi, 500 mila euro per riqualificare più di 50 tra strade, vie e marciapiedi distribuite nelle otto circoscrizioni. Qualche esempio: via Prati e via Quinzano in Circoscrizione Seconda, lungadige Catena e via Sicilia in Terza, via Mantovana in Quarta, Strada la Rizza in Quinta, via Beviglieri e via San Felice in Sesta, via Belluzzo, via Confortini e via Beviglieri in Settima, via Poiano in Ottava. La Circoscrizione Prima sarà invece oggetto di interventi ad hoc che saranno annunciati nei prossimi giorni.

A questi, annunciati oggi dall’assessore alle Strade e Giardini Federico Benini, si aggiungono quelli straordinari la cui spesa è a carico di Acque Veronesi e che riguarda il riassetto di alcune strade nei diversi quartieri. Un intervento che non richiede un impegno di spesa aggiuntivo per il Comune.

Queste le vie che saranno riasfaltate, per circa 10 mila metri quadrati di manto stradale rimesso a nuovo: via Preare e via Ca’ di Cozzi in Seconda, via Pole in Terza, Piazza Martiri d’Istria e Dalmazia in Quarta, nell’area dove si svolge il mercato,Via Belfiore in Quinta, via Zagata in Sesta, via Galilei in Settima e via della Chiesa Novaglie in Ottava.

Cortili nidi e infanzia. Recuperati i fondi per risolvere le situazioni più urgenti, circa 100 mila euro distribuiti su più interventi che saranno realizzati entro l’anno. Su proposta dell’assessorato all’Edilizia scolastica, la giunta ha approvato oggi la variazione al bilancio che permette di assegnare le diverse tipologie di lavori. Riguarderanno la manutenzione di recinzioni e muretti, della sistemazione degli elementi di gioco e del riordino complessivo degli spazi esterni, aree verdi comprese.