Le bisarche congestionano la viabilita’ al Quadrante Europa. Interviene la Polizia Locale con decine di sanzioni

L’arrivo in contemporanea di decine di bisarche per il trasporto di autovetture, senza alcuna programmazione, sta comportando pesanti conseguenze alla viabilità nella zona del Quadrante Europa, dove alcune vie vengono letteralmente bloccate, ostruendo anche passi carrai di alcune aziende.

Su richiesta della direzione del Quadrante Europa e delle stesse ditte bloccate, da giorni la Polizia locale con il Reparto Motorizzato, già impegnata su vari fronti in città, ha iniziato a sanzionare i divieti di sosta, i tempi di guida degli autisti provenienti dalla Lettonia, Polonia, Romania e Lituania e lo sforamento dei limiti di sagoma. Ben settanta le sanzioni con un incasso immediato di oltre 10.000 euro.

“La situazione delle bisarche in attesa di scaricare in zona Quadrante Europa è degenerata nelle ultime settimane e non abbiamo alcuna collaborazione da parte della ditta che sta gestendo questi arrivi – commenta il comandante della Polizia locale Luigi Altamura –. Non è accettabile bloccare un’intera zona a discapito delle altre imprese, e per questo siamo intervenuti con diverse pattuglie, scoprendo varie illegalità sul fronte del mezzo utilizzato, oltre ai divieti di sosta”.

Se la situazione non tornerà alla normalità, la Polizia locale adotterà un accesso contingentato a via Gumpert, così limitando l’ingresso ai mezzi pesanti che trasportano autovetture, alcune delle quali dopo essere state scaricate, transitano senza targa per passare dai vari parcheggi sulla pubblica via.