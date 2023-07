Le cene stellate in Arena sostengono un progetto di valorizzazione dell’anfiteatro

Confermata la ‘star roof’ in Arena durante alcune serate del festival lirico. Risolti i problemi tecnici.

Comune e Fondazione Arena hanno individuato il percorso amministrativo affinché le cene stellate sull’ala dell’Arena sostengano un progetto del Comune di Verona per la valorizzazione dell’anfiteatro. La giunta ha infatti oggi definito i termini della concessione d’uso a titolo temporaneo dell’ala dell’anfiteatro da parte di Fondazione Arena per lo svolgimento dell’iniziativa ‘cene stellate’ durante la stagione lirica 2023, interamente dedicata al centesimo Opera Festival.

La concessione è subordinata all’autorizzazione della Soprintendenza.

“Abbiamo contribuito a risolvere in brevissimo tempo – per quanto di competenza del Comune – una serie di inconvenienti di tipo tecnico e amministrativo che avevano determinato i problemi dei giorni scorsi, afferma la vicesindaca Barbara Bissoli. Siamo intervenuti il più velocemente possibile per consentire lo sviluppo della programmazione già definita per il centenario, grazie anche a un dialogo diretto e costruttivo con Fondazione Arena”.