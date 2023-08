Le fontanelle di Verona , “pronto soccorso” all’ondata di calore

Dar da bere agli assetati.

Specialmente in questi giorni di calura con temperature ulteriormente in aumento. L’allerta picchi, segnalato dalla stessa Protezione Civile, ha motivato l’Ufficio Stampa del Comune di Verona (https://ufficiostampa.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9561&id_com=30931) a diramare, oltre ad indicazioni e consigli di massima per alleviare il disagio, l’elenco delle fontanelle pubbliche presenti nel territorio comunale dove poter bere in caso di bisogno.

Le utili informazioni costituiscono un rimedio all’arsura, al bisogno di rinfrescarsi ed alla necessità fisiologica d’idratazione, anche nel caso non si provi una sete particolarmente accentuata.

Le fontanelle disponibili nel Comune di Verona

Fontana di Via Nizza

Fontana della Berlina, Piazza Erbe

Fontana Madonna Verona, Piazza Erbe

Fontana di Piazza Brà

Fontana di Piazzetta Navona

Fontana ai Caduti del Mare – Piazza Pradaval

Fontana ai Caduti Civili di Guerra – Piazza Pradaval

Fontana interna Cortile ex Nani – Via XX Settembre

Fontana biblioteca di Castelvecchio – Corso Castelvecchio

Fontana giardino di Castelvecchio (“Del bue”) – Corso Castelvecchio

Fontana giardino pensile Castelvecchio – Corso Castelvecchio

Fontana della Farmacia “Due Campane” – Via Mazzini

Fontana interna Museo Storia Naturale – Lungadige Porta Vittoria

Fontana nel nuovo giardino di Piazza Cittadella

Fontanella in pietra nel Giardino Raggio di Sole

Fontanella in pietra nel giardino di Piazzetta S. Stefano,

Fontanella via Fontana del Ferro 13,

Fontana piazza di Quinzano – Piazza Righetti

Fontana interna Arsenale – Piazza Arsenale

Fontana Campo giochi Arsenale – Piazza Arsenale

Fontana ai Mascheroni – Piazza Arsenale

Vasca giardini dell’Arsenale – Piazza Arsenale

Fontana Campo giochi “Nievo” – Via Ippolito Nievo

Fontana Giardini di Avesa – Piazza Avesa

Fontana Piazza Plebiscito Avesa,

Fontana Giardini Parona – Piazza del Porto,

Fontana ai Caduti di Vittorio Veneto – Piazza Vittorio Veneto

Vasca parco delle Colombare – Parco delle Colombare

Fontana via De Lellis

Fontana P.tta San Giorgio

Fontanella Via Fratelli Alessandri

Fontanella via Cozzi – Quinzano

Fontana giardini del Saval – Via Marin Faliero

Fontana Giardini Piazza Dall’Oca Bianca

Fontana Piazzale XXV Aprile

Fontana Giardini di Ca’ di David – Piazza Roma

Fontana Giardini di Via Verdi

Fontana Piazza Libero Vinco

Fontana Giardini di Via Cimarosa

Fontana Giardini Grandi di Borgo Venezia – Via Plinio

Fontana Giardini di Porta Vescovo – Via Barana

Fontana in pietra di Piazza Cavalleri

Fontanella impianto sportivo di Via Corso

Fontana Madonna di Campagna – Piazza Madonna di Campagna

Fontana Piazza di San Michele Extra – Piazza del Popolo

Laghetto di Bosco Buri – Via Bernini Buri

Fontanella in pietra nel piazzale del Cimitero Monumentale

Fontana di Piazzale Buccari, Montorio

Fontanella in pietra nel piazzale di via Poiano

Fontanella monumento caduti di S. Maria in Stelle

Fontanella contrada Campagnola – Novaglie

Fontanella via della Chiesa – Novaglie

Fontanella via Squaranto 29 – Pigozzo

Fontanella via Squaranto 49 – Pigozzo

Fontanella via Sezano e via Pantheon

Fontanella via Collina 1/A – S. Maria in Stelle

Fontanella Contrada Casai

Fontanella via Abate Caliari – Poiano

Fontanella contrada Lumialto

Fontanella in pietra piazza Moruri

Buona bevuta!

c. b.