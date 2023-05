Le tre Cavaliere della Repubblica ricevute dal sindaco Damiano Tommasi: “I giovani hanno bisogno di esempi come il vostro”

Alle tre concittadine consegnata l’onorificenza in sala Arazzi.

Hanno trasformato le difficoltà in occasione di rinascita, portando avanti il proprio impegno civile nella quotidianità. Lo hanno fanno senza vantarsene, senza cercare la luce dei riflettori mediatici. E continuano a farlo anche oggi, che sono insignite dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Perché si può essere speciali pur rimanendo ‘normali’.

E in una società in cui ormai anche il più comune dei gesti viene usato, o abusato, per aumentare il numero dei like, non sorprende che ad essere premiate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella siano tre eroine della quotidianità, tre giovani veronesi che portano avanti la propria attività con generosità, impegno e grande senso civico.

Valeria Favorito, Carlotta Mancini e Francesca Moscardo si sono distinte per un’imprenditoria etica, per l’impegno, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell’inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo.

Ogni nome ha una sua storia, Carlotta Mancini, 24 anni, si dedica alla sicurezza stradale dopo una triste esperienza vissuta personalmente; Francesca Moscardo, è la giovane veronese che ha conquistato web e social raccontando la propria vita a tu per tu con la disabilità. Valeria Favorito, veronese d’adozione, colpita di leucemia da bambina di dedica a diffondere la cultura del dono.

Lo scorso 25 febbraio 2023 il presidente della repubblica Sergio, Mattarella ha consegnato loro al Quirinale, le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ieri è arrivato il riconoscimento da parte della città, orgogliosa delle sue cittadine e di ciò che rappresentano per la comunità.

“I nostri ragazzi hanno bisogno di esempi come il vostro, che non hanno bisogno di visibilità ma arrivano al punto con la forza del messaggio. E proprio per questo sono più credibili – ha detto il sindaco Damiano Tommasi-. E’ questa la città che ci piace, quella fatta di tante storie, che raccontano di un modo diverso di stare insieme. Il nostro impegno è quello di continuare a lanciare messaggi come questi e valorizzarli il più possibile”.

“Siete la dimostrazione che gli ostacoli possono diventare una sorta di trampolino – ha detto l’assessora alle Politiche sociali Luisa Ceni-. Sarebbe bello che questa attitudine diventasse il modello per tutti, soprattutto per i giovani”.

“Credo molto nella contaminazione positiva e nell’esempio – ha detto l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi -. La cerimonia di oggi è importante anche per questo, perché veicola i valori che queste giovani rappresentano nella loro quotidianità. E se avete consigli da dare all’Amministrazione, ben vengano”.

Cosa chiedono? Nulla di ‘speciale’, ma le idee sono chiare.

Il Comune sta già facendo molto sulla prevenzione stradale – ha detto Carlotta Mancini-. Per la nostra associazione questa è già una vittoria importante, perché è l’unico modo per contrastare le troppe tragedie sulla strada, che lasciano le famiglie nel dolore più lancinante”.

“Con la mia storia cerco di insegnare che si può vivere in modo diverso- ha detto Francesca Moscardo-. A chi è come me serve più accessibilità, negli uffici pubblici, sui mezzi di trasporto, sulle strade e sui marciapiedi”.

“Più sensibilizzazione alla cultura del dono, con la possibilità di andare nelle scuole a sensibilizzare i giovani sull’importanza delle donazioni, che possono salvare la vita”, ha detto Valeria Favorito.